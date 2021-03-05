Какими продуктами проще всего чистить организм / Flickr / Charlotte Clarke Geier

Множество из популярных продуктов помогут людям профессионально очистить кишечник, печень, почки и даже, в отдельных случаях, кожу, препятствуя накоплению токсинов. Портал Greenpost составил топ-5 таких продуктов.

1. Яблоки

Поскольку эти фрукты богаты пектином (типом волокон, который связывается с холестерином и металлами в организме), они помогают устранить накопление токсинов и очистить кишечник.

2. Авокадо

Фрукт снижает уровень холестерина в сосудах и одновременно препятствует накоплению токсинов, которые разрушают артерии. Также авокадо содержит глутатион — питательное вещество, мешающее накоплению как минимум тридцати различных канцерогенов. Они помогают печени выводить токсины.

3. Капуста

Овощ содержит множество противоопухолевых и антиоксидантных соединений и помогает печени расщеплять излишки гормонов. Также капуста очищает пищеварительный тракт и мешает накапливаться вредным веществам, которые содержатся в сигаретном дыме.

4. Чеснок

Овощ является прекрасным борцом с вирусами, кишечными паразитами и вредными бактериями, которые живут в крови и кишечнике. Он также способствует очищению артерий, обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами, которые помогают выводить токсины.

5. Грейпфрут

Фрукт содержит полезные волокна, которые борются с накоплением холестерина и очищают кровь. Кроме того, его мякоть также связывается с тяжелыми металлами и помогает их вывести из организма.

Читайте такжеВрачи назвали опасность колбасы для организма человека

Напомним, ранее сообщалось: