Какими продуктами проще всего чистить организм

Человеческий организм очень легко загрязнить всякими вредными веществами и соединениями. И именно поэтому его нужно регулярно профилактически прочищать.
Множество из популярных продуктов помогут людям профессионально очистить кишечник, печень, почки и даже, в отдельных случаях, кожу, препятствуя накоплению токсинов. Портал Greenpost составил топ-5 таких продуктов.
1. Яблоки
Поскольку эти фрукты богаты пектином (типом волокон, который связывается с холестерином и металлами в организме), они помогают устранить накопление токсинов и очистить кишечник.
2. Авокадо
Фрукт снижает уровень холестерина в сосудах и одновременно препятствует накоплению токсинов, которые разрушают артерии. Также авокадо содержит глутатион — питательное вещество, мешающее накоплению как минимум тридцати различных канцерогенов. Они помогают печени выводить токсины.
3. Капуста
Овощ содержит множество противоопухолевых и антиоксидантных соединений и помогает печени расщеплять излишки гормонов. Также капуста очищает пищеварительный тракт и мешает накапливаться вредным веществам, которые содержатся в сигаретном дыме.
4. Чеснок
Овощ является прекрасным борцом с вирусами, кишечными паразитами и вредными бактериями, которые живут в крови и кишечнике. Он также способствует очищению артерий, обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами, которые помогают выводить токсины.
5. Грейпфрут
Фрукт содержит полезные волокна, которые борются с накоплением холестерина и очищают кровь. Кроме того, его мякоть также связывается с тяжелыми металлами и помогает их вывести из организма.
Читайте такжеВрачи назвали опасность колбасы для организма человека
Напомним, ранее сообщалось:
- На специализированном британском портале Express сообщалось, что увеличение уровня магния в рационе способствует очищению кровеносных сосудов от холестериновых бляшек без применения сильных лекарств.
- Диетолог Светлана Фус предупредила, что нельзя пить очень много зеленого чая.
- По ее словам, в случае злоупотребления зеленым чаем организм может получить слишком много дубильных веществ (танинов). Что, в свою очередь, вызовет нарушение баланса железа.