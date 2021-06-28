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Какое мороженое самое опасное: эксперт объяснила, как правильно выбирать

28 июня 2021, 03:50
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Лучше покупать мороженое крупных производителей, советует Наталья Усенко.

Мороженое
Украинцев предупредили об опасности мороженого / pixabay

Мягкие сорта мороженого, которое продается на развес, могут быть небезопасны, заявила эксперт по поведенческим факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, мягкие сорта мороженого небезопасны, ведь зачастую до конца непонятно, как его производят.

"Не до конца понятно, как оно хранится - оно может растаять, опять замерзать, оно может стоять в открытой таре, туда может попадать мусор, бактерии, и это просто кошмар. А вот эти ложечки, тарелочки, посуда, на которую его раскладывают и продают, вызывают тихий ужас", - сказала она.

Эксперт добавила, что лучше всего покупать мороженое в упаковке.

"И я повторяю всем и всегда – лучше покупать мороженое крупных производителей, которым вы доверяете", - рассказала Усенко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что мороженое не самый полезный продукт из-за высокого содержания в нем сахара и жиров.

Как рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина, чем меньше ингредиентов в составе мороженого, тем оно лучше.

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