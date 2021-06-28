Какое мороженое самое опасное: эксперт объяснила, как правильно выбирать

Лучше покупать мороженое крупных производителей, советует Наталья Усенко.
Мягкие сорта мороженого, которое продается на развес, могут быть небезопасны, заявила эксперт по поведенческим факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко.
Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, мягкие сорта мороженого небезопасны, ведь зачастую до конца непонятно, как его производят.
"Не до конца понятно, как оно хранится - оно может растаять, опять замерзать, оно может стоять в открытой таре, туда может попадать мусор, бактерии, и это просто кошмар. А вот эти ложечки, тарелочки, посуда, на которую его раскладывают и продают, вызывают тихий ужас", - сказала она.
Эксперт добавила, что лучше всего покупать мороженое в упаковке.
"И я повторяю всем и всегда – лучше покупать мороженое крупных производителей, которым вы доверяете", - рассказала Усенко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что мороженое не самый полезный продукт из-за высокого содержания в нем сахара и жиров.
Как рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина, чем меньше ингредиентов в составе мороженого, тем оно лучше.