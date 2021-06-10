Врач рассказала, какое мороженое самое полезное

Кому нельзя есть мороженое / pixabay

Летом одно из самых любимых лакомств - это мороженое. Но мало кто знает, что оно не самое полезное из-за высокого содержания в нем сахара и жиров.

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как выбрать наиболее щадящий вариант этого десерта.

По ее словам, чем меньше ингредиентов в составе мороженого, тем оно лучше. Внимательно ознакомившись с составом продукта, можно подобрать самый полезный вариант. Лучше всего остановиться на сорбете.

"Наиболее щадящее мороженое — это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нем еще и не было сахара", — уточнила Соломатина, передает радио Sputnik.

Диетолог отмечает, что здоровому человеку можно съедать не более одной порции мороженого в день.

"Натуральное мороженое можно себе позволить, но надо помнить, что его не надо переедать. Мороженое — это десерт, и оно содержит достаточно много сахара. А в том же пломбире еще и достаточно много жира. Для здорового человека лимит составляет одну порцию в день", — отметила она.

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Кроме того, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с лишним весом, сахарным диабетом или преддиабетическим состоянием мороженое вообще противопоказано.

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