Какой витамин защищает тело от опасного атеросклероза - ответ ученых / ua.depositphotos.com

У людей, которые придерживаются диеты, богатой на витамин К, на 34% ниже риск смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of the American Heart Association.

Ученые Университета имени Эдит Коэн (США) изучили данные о более чем пятидесяти тысячах человек, которые принимали участие в долговременном исследовании Danish Diet, Cancer, and Health за 23-летний период. В продуктах содержится два типа витамина K: витамин K1 поступает в основном из овощей и растительных масел, а витамин K2 содержится в мясе, яйцах и ферментированных продуктов (по типу сыра).

В итоге оказалось, что люди с наибольшим потреблением витамина K1 на 21% реже попадут в больницу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с атеросклерозом, в то время как для витамина K2 риск госпитализации был на 14% ниже. Этот более низкий риск наблюдался для всех типов сердечных заболеваний, связанных с атеросклерозом, особенно для заболеваний периферических артерий (34%).

По мнению ученых, витамин К, работает, защищая от накопления кальция в основных артериях. И это обычно приводит к кальцификации сосудов.

Читайте такжеРассеянный склероз: симптомы и факторы риска смертельного заболевания

Напомним, ранее ученые утверждали, что употребление продуктов, которые богатые витамином Е, снижает риск возникновения онкологических болезней.

Однако этот витамин, если его принимать в виде препаратов, способствует развитию опухолей.