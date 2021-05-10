Медик рассказал, какие витамины могут помочь в профилактике COVID-19

Какие витамины могут помочь в профилактике COVID-19/ Marco Verch / flickr.com

Для профилактики тяжелой формы COVID-19 следует принимать витамины С и D в сочетании с мелатонином и цинком. Такое мнение в комментарии порталу РИА Новости высказал итальянский ученый, профессор медицины Сальваторе Коррао (Salvatore Corrao).

По его словам, группа ученых из Италии в течение полугода исследовала влияние этих добавок на организмы пациентов. В результате специалисты рассчитали дозу, которую следует принимать для достижения наилучшего эффекта от препаратов.

По его словам, ежедневно следует добавлять к пище один-два грамма витамина С и ежемесячно — 50 тысяч международных единиц витамина D. При этом второй лучше пить на полный желудок.

Кроме того, по словам Коррао, мелатонин следует принимать в дозировке от шести до десяти миллиграммов каждый вечер. "При этом следует иметь в виду, что он может вызывать сонливость и поэтому противопоказан некоторым категориям пациентов", — подытожил профессор.

Читайте такжеПомогут ли витамины и добавки женщинам не заразиться COVID-19 - ученые

Напомним, ранее сообщалось: