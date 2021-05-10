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Медик рассказал, какие витамины могут помочь в профилактике COVID-19

10 мая 2021, 00:19
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Итальянский профессор медицины Сальваторе Коррао отчитался о результатах нового исследования влияния витаминных добавок на организмы пациентов.

Какие витамины могут помочь в профилактике COVID-19/ Marco Verch / flickr.com

Для профилактики тяжелой формы COVID-19 следует принимать витамины С и D в сочетании с мелатонином и цинком. Такое мнение в комментарии порталу РИА Новости высказал итальянский ученый, профессор медицины Сальваторе Коррао (Salvatore Corrao).

По его словам, группа ученых из Италии в течение полугода исследовала влияние этих добавок на организмы пациентов. В результате специалисты рассчитали дозу, которую следует принимать для достижения наилучшего эффекта от препаратов.

По его словам, ежедневно следует добавлять к пище один-два грамма витамина С и ежемесячно — 50 тысяч международных единиц витамина D. При этом второй лучше пить на полный желудок.

Кроме того, по словам Коррао, мелатонин следует принимать в дозировке от шести до десяти миллиграммов каждый вечер. "При этом следует иметь в виду, что он может вызывать сонливость и поэтому противопоказан некоторым категориям пациентов", — подытожил профессор.

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Напомним, ранее сообщалось:

коронавирус витамины COVID-19
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