Медик рассказал, какие витамины могут помочь в профилактике COVID-19

Итальянский профессор медицины Сальваторе Коррао отчитался о результатах нового исследования влияния витаминных добавок на организмы пациентов.
Для профилактики тяжелой формы COVID-19 следует принимать витамины С и D в сочетании с мелатонином и цинком. Такое мнение в комментарии порталу РИА Новости высказал итальянский ученый, профессор медицины Сальваторе Коррао (Salvatore Corrao).
По его словам, группа ученых из Италии в течение полугода исследовала влияние этих добавок на организмы пациентов. В результате специалисты рассчитали дозу, которую следует принимать для достижения наилучшего эффекта от препаратов.
По его словам, ежедневно следует добавлять к пище один-два грамма витамина С и ежемесячно — 50 тысяч международных единиц витамина D. При этом второй лучше пить на полный желудок.
Кроме того, по словам Коррао, мелатонин следует принимать в дозировке от шести до десяти миллиграммов каждый вечер. "При этом следует иметь в виду, что он может вызывать сонливость и поэтому противопоказан некоторым категориям пациентов", — подытожил профессор.
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