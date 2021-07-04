Какую малину ни в коем случае нельзя покупать - ответ эксперта

Чем слаще малина, тем ароматнее ягода / Фото pixabay

Малина уже появилась на украинских прилавках, и стоит она недешево. Поэтому важно правильно выбрать ягоду, чтобы потом не сожалеть о потраченных деньгах.

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, как правильно выбрать малину. Прежде всего она советует покупать сухую ягоду.

"Малина, пустившая сок, быстро потеряет свои вкусовые качества. По этой же причине мойте малину только перед употреблением – она не любит влагу", – сказала диетолог, передает РИА Новости.

При выборе малины важен аромат: чем слаще малина, тем он сильнее выражен. При этом желтоплодная малина ничуть не уступает по степени сладости красной ягоде.

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Кораблева подчеркнула, что покупать малину в контейнере не стоит: он должен пропускать воздух, поверхность не должна быть сплошной.

"Не следует покупать ягоду, на которой имеется плесень: даже если вы планируете использовать подпорченную малину для варенья (обработать ягоду термически, – ред.), то вкус домашней заготовки, скорее всего, будет испорчен", – отметила специалист.

Как сообщал Главред, ранее диетолог рассказала, кому противопоказана малина, и стоит ли есть ягоду тем, кто худеет.