Врач назвала коварную опасность малины

Кому нельзя есть малину / pixabay

На украинских рынках появились первые партии малины из южных областей Украины.

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому противопоказана малина, и стоит ли есть ягоду тем, кто худеет.

"Взрослому человеку можно съедать без вреда для здоровья до 400 граммов ягоды в день. Однако лучше отказаться от малины в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта — гастрита и язвы — или проблем с почками: ягода может их излишне нагружать, поскольку является мочегонной", — сказала Ольга Кораблева.

По словам врача, малина — сильный аллерген: ее не рекомендуют употреблять в больших количествах тем, у кого присутствует аллергия на другую ягоду, например, клубнику.

Кроме того, по словам диетолога, малина повышает аппетит.

Реклама

"Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите ягоду из рациона, либо употребляйте малину с йогуртом или мягким творогом", — посоветовала диетолог.

Читайте такжеВрач рассказала о коварной опасности абрикос

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее сообщалось, что группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы и бактерии.

До того эксперты назвали несколько вещей, которые перед сном делать не стоит.