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Врач назвала коварную опасность малины

23 июня 2021, 19:52
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Малину не рекомендуют употреблять в больших количествах тем, у кого присутствует аллергия на другую ягоду.

Кому нельзя есть малину / pixabay

На украинских рынках появились первые партии малины из южных областей Украины.

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому противопоказана малина, и стоит ли есть ягоду тем, кто худеет.

"Взрослому человеку можно съедать без вреда для здоровья до 400 граммов ягоды в день. Однако лучше отказаться от малины в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта — гастрита и язвы — или проблем с почками: ягода может их излишне нагружать, поскольку является мочегонной", — сказала Ольга Кораблева.

По словам врача, малина — сильный аллерген: ее не рекомендуют употреблять в больших количествах тем, у кого присутствует аллергия на другую ягоду, например, клубнику.

Кроме того, по словам диетолога, малина повышает аппетит.

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"Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите ягоду из рациона, либо употребляйте малину с йогуртом или мягким творогом", — посоветовала диетолог.

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Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее сообщалось, что группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы и бактерии.

До того эксперты назвали несколько вещей, которые перед сном делать не стоит.

малина
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