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Календарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит голова

30 января 2021, 06:30

Когда пройдут магнитные бури в феврале 2021 и спастись от их воздействия – узнал Главред.

Магнитные бури в феврале 2021 прогноз и даты
Магнитные бури в феврале 2021 - прогноз и даты / 1zoom.ru

Прогноз магнитных бурь на февраль 2021 обещает не слишком высокую активность Солнца. Однако периодические всплески геомагнитных колебаний всё же будут – причем временами достаточно сильные.

Когда серьезные магнитные бури в феврале 2021 года: обрушится ли магнитная буря на День сурка, День святого Валентина 2021 или Сретение Господне – узнал Главред. Мы публикуем календарь магнитных бурь на февраль 2021, чтобы метеозависимые люди могли правильно спланировать свою работу и отдых.

Первые магнитные всплески вероятны уже 1 и 2 февраля – но они будут слабыми, в три балла, и непродолжительными.

Читайте такжеФевраль начинается с мощного геомагнитного удара – как спастисьМагнитная буря 7-10 февраля 2021 затянется подольше, но тоже будет средней интенсивности. Своего пика буря достигнет 9 февраля. И в это время нелегко придется даже здоровым людям. Они почувствуют:

  • апатию и усталость;
  • нарушения сна;
  • перепады настроения.

В эти дни не стоит переутомляться, употреблять алкогольные напитки, жирную еду и слишком много сахара. А вот свежим воздухом стоит дышать почаще.

Следующие магнитные всплески возможны уже 14 февраля, на День святого Валентина (День всех влюбленных) – но они будут незначительными. Скорее это будет подготовка к главной магнитной бури февраля.

Читайте такжеКогда Сретение Господне в 2021 году и как его отмечатьМагнитная буря 15-16 февраля 2021 (на праздник Сретение Господне 2021) станет самым серьезным испытанием месяца для сосудов человека. Пик этой бури придется на дневные часы. Поэтому днем лучше не водить машину, а на работе заняться проектами, которые не требуют повышенной концентрации внимания. Под рукой стоит держать лекарства от головной боли и хронических заболеваний.

Магнитная буря 22 февраля 2021 будет кратковременной, но неприятной для метеочувствительных людей: им это время лучше провести в покое и отдыхе (без стрессов, кофеина и перенапряжения). Лучшее времяпрепровождение – неспешные прогулки на свежем воздухе, релакс-массажы и медитации.

Магнитная буря 27-28 февраля 2021 повлияет именно на метеозависимых людей. Возможны обострения хронических заболеваний, поэтому перенапрягаться не стоит, а вот держать под рукой аптечку – да.

Главные правила поведения в дни магнитных бурь – оставаться спокойным, а физические нагрузки и работу четко нормировать.

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