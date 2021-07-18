Кардиолог рассказал, о каких проблемах сигнализируют отеки тела/ Flickr / Babyhubbard

Отеки под глазами или на ногах могут обычно символизируют о серьезных проблемах человека со здоровьем. Об этом заявил известный кардиолог Александр Мясников.

По его словам, в первую очередь бороться нужно с причинами. В их числе — болезни почек, сердца или печени, а также побочные эффекты от приема некоторых лекарств: обезболивающих, гормональных и применяемых для лечения гипертонии. Кроме того, отечность может возникнуть из-за чрезмерного употребления соли. Тем не менее, Мясников предостерег от использования мочегонных, поскольку они сами порой провоцируют отеки.

"Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней. Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!" — сказал врач.

Кроме того, Мясников после долгого периода без физической активности (длительный авиаперелет или работа за компьютером) есть большой риск появления тромбов. Для его определения следует измерить объем голени на ногах ‒ если разница будет даже в сантиметр, необходимо обратиться к врачу.

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