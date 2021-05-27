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Картофельный крахмал: что нужно знать о продукте и рисках употребления

27 мая 2021, 09:54

Картофельный крахмал не содержит глютена, что означает, что он может эффективно работать в качестве альтернативы простой муке.

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Картофельный крахмал - распространенный ингредиент, который используется в различных рецептах./ 1zoom.ru

Картофельный крахмал - это крахмал, полученный из картофеля. После высыхания крахмал приобретает легкую порошкообразную консистенцию, похожую на муку, и является обычным ингредиентом, который используется в нескольких рецептах.

Чтобы получить картофельный крахмал, человек измельчает сырой картофель, который отделяет зерна крахмала от разрушенных клеток. Затем крахмал очищают и оставляют сушиться. После высыхания картофельный крахмал приобретает белую порошкообразную консистенцию, напоминающую муку.

Картофельный крахмал не содержит глютена, что означает, что он может эффективно работать в качестве альтернативы простой муке без глютена в некоторых рецептах.

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В этой статье исследуются использование и преимущества картофельного крахмала и сравниваются его различные виды, пишет Medical News Today.

Использование картофельного крахмала

Картофельный крахмал - распространенный ингредиент, который используется в различных рецептах. Картофельный крахмал можно не только посыпать сырым поверх еды, но и описанными ниже способами.

Загустители

Одно из основных применений картофельного крахмала - в качестве загустителя в различных рецептах, поскольку он эффективно впитывает воду.

Однако сильное нагревание может привести к разрушению крахмала, что означает, что он не сможет должным образом впитывать влагу, что препятствует его загущающему эффекту. Поэтому лучше всего осторожно нагревать крахмал и постепенно добавлять его в соусы.

Рецепты, в которых в качестве загустителя используется картофельный крахмал, включают:

  • супы и соусы
  • начинки для пирогов
  • соусы
  • рагу и запеканки

Безглютеновая альтернатива муке

Поскольку он не содержит глютена, картофельный крахмал может стать подходящей безглютеновой альтернативой муке в рецептах выпечки.

Однако слишком много картофельного крахмала может придать выпечке сухую рассыпчатую консистенцию. Поэтому его можно использовать в рецептах выпечки наряду с другими крахмалом.

Распространенные рецепты выпечки, в которых используется картофельный крахмал, включают:

  • кексы
  • рецепты быстрого хлеба
  • безглютеновые мучные смеси

Жарить еду

Картофельный крахмал может служить подходящей оболочкой для жареной пищи. Он может покрывать такие продукты, как курица, рыба или овощи, перед жаркой.

Покрытие из картофельного крахмала может придать продуктам золотистый и хрустящий внешний слой в процессе жарки.

Преимущества

Углеводы - основной источник энергии для организма. Выделяют три основных типа:

  • сахар
  • крахмалы
  • пищевые волокна

Эти углеводы содержатся в ряде растительных и молочных продуктов. Если человек не нагревает и не готовит его, картофельный крахмал содержит крахмал, называемый резистентным крахмалом.

Тонкий кишечник не переваривает устойчивые крахмалы, то есть они работают так же, как и пищевые волокна. Устойчивые крахмалы проникают в толстую кишку, где начинают ферментироваться. В процессе ферментации эти устойчивые крахмалы питают дружественные бактерии, присутствующие в кишечнике.

Есть несколько возможных преимуществ для здоровья от употребления устойчивых крахмалов в картофельном крахмале, включая указанные ниже.

Картофельный крахмал может улучшить чувствительность к инсулину

Некоторые исследования показали, что резистентный крахмал может повышать чувствительность человека к инсулину. Этот тип крахмала содержится в сыром картофельном крахмале, которым можно посыпать пищу.

В ходе исследования 2012 года мужчины с избыточным весом съедали всего 15–30 граммов (г) резистентного крахмала каждый день. Они показали повышенную чувствительность к инсулину, чем участники, которые не ели продукты с резистентным крахмалом.

Повышенная чувствительность к инсулину может сыграть роль в снижении риска развития ожирения, диабета и сердечных заболеваний.

Однако стоит отметить, что участники женского пола не испытали тех же результатов, что и мужчины, в этом исследовании. Исследователи призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы определить причину.

Картофельный крахмал может улучшить пищеварение и здоровье толстой кишки

Как устойчивый фермент крахмала, он питает здоровые бактерии внутри толстой кишки, превращаясь в короткоцепочечные жирные кислоты.

Бутират - это короткоцепочечная жирная кислота, которая образуется во время этого процесса и играет важную роль в клетках толстой кишки.

Бутират может снизить уровень воспаления в толстой кишке, что может помочь снизить риск развития ряда проблем с пищеварением.

Теоретически это может снизить риск развития воспалительных процессов в кишечнике и толстой кишке, в том числе:

  • воспалительный колоректальный рак
  • язвенный колит
  • запор
  • понос
  • Болезнь Крона
  • дивертикулит

Однако большая часть исследований бутирата и резистентного крахмала проводилась с участием животных, а не людей. Следовательно, необходимы дополнительные исследования на людях, чтобы определить, влияют ли эти преимущества на людей.

Устойчивый крахмал может улучшить усилия по снижению веса

Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что употребление в пищу устойчивого крахмала помогает людям чувствовать себя сытыми после еды. Во время исследования участники ели по 30 г устойчивого крахмала в день в течение 6 недель. Это уменьшило количество гормонов, вызывающих чувство голода у людей с избыточным весом.

Люди, которые ели устойчивый крахмал, также имели повышенный уровень соединений, которые помогали им чувствовать себя менее голодными по утрам.

Риски

Картофельный крахмал обычно не несет большого риска для здоровья человека. Устойчивые крахмалы, такие как картофельный крахмал, действуют аналогично клетчатке, а это означает, что после употребления побочных эффектов очень мало.

Однако некоторые люди могут обнаружить, что употребление большого количества картофельного крахмала вызывает газы и вздутие живота.

Заменители картофельного крахмала

Есть несколько альтернатив картофельному крахмалу. Человек может заменить его одним из следующих вариантов:

  • Кукурузный крахмал подходит для загустения соусов и жарки.
  • Для выпечки полезна пшеничная мука, но она содержит глютен.
  • Порошок аррорута подходит для безглютеновой выпечки и загустения соусов.
  • Рисовая мука - это мука, подходящая для безглютеновой выпечки и сгущения соусов.
  • Крахмал тапиоки хорошо подходит для выпечки без глютена и для загустения соусов.
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