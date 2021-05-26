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Врачи рассказали о коварной опасности молодой картошки

26 мая 2021, 23:57
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Врачи говорят, что вред от переизбытка нитратов в молодой картошке перевесит все ее преимущества.

Картошка
Молодая картошка опасна для организма / pixabay

Уже сейчас с приходом тепла в Украину можно найти на прилавках магазинов и на рынках молодой картофель. Молодой картофель любят многие, но врачи предупреждают, что такой картофель полезен не всем, а некоторым и вовсе противопоказан.

В первую очередь, в молодом картофеле может быть много нитратов, так как его выращивают в ускоренном темпе, чтобы успеть в сезон.

Больше всего опасного вещества в кожуре картофеля. Но одновременно именно кожура содержит максимальное количество полезных веществ. Если вы уверены в производителе, а быть может сами вырастили овощ на огороде, то не соскабливайте кожуру слишком тщательно, а лучше - готовьте прямо в ней.

А вот купленный на рынке овощ лучше замочить в холодной воде на полчаса. Такой способ поможет уменьшить количество вредных веществ на четверть.

Кому нельзя есть молодую картошку

Не рекомендуется злоупотреблять картофелем и больным с серьезными формами диабета, а также детям, беременным и кормящим женщинам.

Врачи говорят, что вред от переизбытка нитратов в молодом корнеплоде перевесит все его преимущества.

Но все же молодой картофель богат отдельными микроэлементами, особенно витамином С, - съеденный с кожурой один средний картофельный клубень весом в 150 г обеспечивает около половины суточной потребности в витамине С для взрослых (100 мг).

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Кроме того, картофель является хорошим источником витаминов В1, В3, В6 и минералов, таких как железо, калий, фосфор и магний, содержит фолат, пантотеновую кислоту и рибофлавин.

Картофель также содержит пищевые антиоксиданты, которые играют важную роль в профилактике заболеваний, связанных со старением.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

здоровье картошка
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