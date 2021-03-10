Когда боль в спине может быть признаком смертельной болезни: восемь фактов

Во многих случаях боль в спине может быть столь же обычным явлением, как легкая головная боль. / Pixabay

Боль в спине - это неприятность и, к сожалению для некоторых, большая часть жизни. Чаще всего это может доходить до защемления нерва и не вызывает особого беспокойства.

Однако иногда боль в спине может быть чем-то гораздо более серьезным, пишет Express.co.uk.

Во многих случаях боль в спине может быть столь же обычным явлением, как легкая головная боль, чихание то тут, то там или напряжение глаз.

На самом деле неспецифическая боль в пояснице - частый недуг.

Одно исследование сообщает, что распространенность хронической боли в пояснице в течение всей жизни достигает 84 процентов, что делает шансы испытать дискомфорт в тот или иной момент довольно высокими.

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NHS перечисляет восемь признаков того, что ваша боль в спине может указывать на что-то более серьезное, в том числе:

Онемение или покалывание в области гениталий или ягодиц

Затрудненное мочеиспускание

Потеря контроля над мочевым пузырем или кишечником

Грудная боль

Высокая температура 38 °C или выше

Необъяснимая потеря веса

Опухоль или деформация спины

Не улучшается после отдыха или ухудшается ночью

Началось после серьезной аварии, например, после автомобильной аварии.

Специфическая боль в спине может указывать на более серьезную проблему со здоровьем.

Бупа предупредил, что повреждение частей позвоночника может быть причиной боли в спине.

Примеры этого:

Скольжение (грыжа) межпозвоночного диска - когда диск выпячивается и оказывает давление на спинномозговые нервы.

Перелом - трещина или перелом в одной из костей спины, возможно, из-за остеопороза.

Воспалительная боль в пояснице - вызвана таким заболеванием, как анкилозирующий спондилит. В этом состоянии ваша иммунная система вызывает воспаление в суставах и связках позвоночника.

В редких случаях боль в спине также может быть вызвана серьезным заболеванием, таким как инфекция или рак, но это очень редко, добавили в организаторе здоровья.

Доктор Марк Дримальски сказал: "Хотя боль в спине очень распространена и обычно бывает доброкачественной и проходит самостоятельно, есть некоторые признаки и симптомы, которые могут указывать на более серьезное заболевание, требующее дальнейшего обследования и лечения. Есть несколько состояний, которые могут вызвать сильную боль в спине, многие из которых связаны с костями или дисками.

Список состояний, которые могут вызвать сильную боль в спине, включает: