Когда боль в спине может быть признаком смертельной болезни: восемь фактов

Во многих случаях боль в спине может быть столь же обычным явлением, как легкая головная боль.
Боль в спине - это неприятность и, к сожалению для некоторых, большая часть жизни. Чаще всего это может доходить до защемления нерва и не вызывает особого беспокойства.
Однако иногда боль в спине может быть чем-то гораздо более серьезным, пишет Express.co.uk.
Во многих случаях боль в спине может быть столь же обычным явлением, как легкая головная боль, чихание то тут, то там или напряжение глаз.
На самом деле неспецифическая боль в пояснице - частый недуг.
Одно исследование сообщает, что распространенность хронической боли в пояснице в течение всей жизни достигает 84 процентов, что делает шансы испытать дискомфорт в тот или иной момент довольно высокими.
Читайте такжеБолит спина во время сидения: что делать
NHS перечисляет восемь признаков того, что ваша боль в спине может указывать на что-то более серьезное, в том числе:
- Онемение или покалывание в области гениталий или ягодиц
- Затрудненное мочеиспускание
- Потеря контроля над мочевым пузырем или кишечником
- Грудная боль
- Высокая температура 38 °C или выше
- Необъяснимая потеря веса
- Опухоль или деформация спины
- Не улучшается после отдыха или ухудшается ночью
- Началось после серьезной аварии, например, после автомобильной аварии.
Специфическая боль в спине может указывать на более серьезную проблему со здоровьем.
Бупа предупредил, что повреждение частей позвоночника может быть причиной боли в спине.
Примеры этого:
- Скольжение (грыжа) межпозвоночного диска - когда диск выпячивается и оказывает давление на спинномозговые нервы.
- Перелом - трещина или перелом в одной из костей спины, возможно, из-за остеопороза.
- Воспалительная боль в пояснице - вызвана таким заболеванием, как анкилозирующий спондилит. В этом состоянии ваша иммунная система вызывает воспаление в суставах и связках позвоночника.
- В редких случаях боль в спине также может быть вызвана серьезным заболеванием, таким как инфекция или рак, но это очень редко, добавили в организаторе здоровья.
Доктор Марк Дримальски сказал: "Хотя боль в спине очень распространена и обычно бывает доброкачественной и проходит самостоятельно, есть некоторые признаки и симптомы, которые могут указывать на более серьезное заболевание, требующее дальнейшего обследования и лечения. Есть несколько состояний, которые могут вызвать сильную боль в спине, многие из которых связаны с костями или дисками.
Список состояний, которые могут вызвать сильную боль в спине, включает:
- Переломы
- Грыжи диска
- Синдром конского хвоста
- Опухоли
- Дисковые или костные инфекции
- Инфекции почек или камни в почках
- Остеопороз
- Менингит