Комаровский назвал главное правило, как укрепить иммунитет

Медик назвал 6 важных особенностей для защиты иммунитета.
Известный педиатр Евгений Комаровский объяснил, как укрепить иммунитет и оставаться здоровым.
В своем Instagram Комаровский обнародовал шесть универсальных правил, следуя которым исчезнут проблемы со здоровьем.
Правила для укрепления иммунитета от Комаровского:
- быть физически активным и заниматься спортом;
- достаточно спать и высыпаться;
- пить много воды, то есть соблюдать водный баланс;
- отказаться от алкоголя;
- не забывать мыть руки чаще;
- питаться рационально.
Также Комаровский рассказал, что при дефиците воды в организме, как ребенку, так и взрослому не поможет даже самое сильное жаропонижающее средство.
По словам Комаровского, дефицит жидкости в организме значительно снижает эффективность любых жаропонижающих.
"Даже самое замечательное лекарство не сможет улучшить кровообращение и активизировать потоотделение, если организму не хватает обыкновенной воды, - утверждает педиатр.
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Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
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