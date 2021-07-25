Комаровский назвал главное правило, как укрепить иммунитет

Комаровский рассказал о защите для иммунитета / УНИАН

Известный педиатр Евгений Комаровский объяснил, как укрепить иммунитет и оставаться здоровым.

В своем Instagram Комаровский обнародовал шесть универсальных правил, следуя которым исчезнут проблемы со здоровьем.

Правила для укрепления иммунитета от Комаровского:

быть физически активным и заниматься спортом;

достаточно спать и высыпаться;

пить много воды, то есть соблюдать водный баланс;

отказаться от алкоголя;

не забывать мыть руки чаще;

питаться рационально.

Также Комаровский рассказал, что при дефиците воды в организме, как ребенку, так и взрослому не поможет даже самое сильное жаропонижающее средство.

По словам Комаровского, дефицит жидкости в организме значительно снижает эффективность любых жаропонижающих.

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"Даже самое замечательное лекарство не сможет улучшить кровообращение и активизировать потоотделение, если организму не хватает обыкновенной воды, - утверждает педиатр.

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Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.

Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах.

Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.

Врач-педиатр рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса​.