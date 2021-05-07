Комаровский рассказал о смертельной опасности известных таблеток

Доктор Комаровский предупреждает, что побочные эффекты от приема анальгина могут быть смертельно опасны.
Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о вреде популярных таблеток от головы.
Комаровский в Instagram поделился советом, почему анальгин так вреден для нашего здоровья.
"В силу своей дешевизны анальгин до сих пор очень популярен в Украине, хотя во многих странах его употребление запрещено", - отмечает Комаровский.
По мнению Комаровского, анальгин влияет на систему кроветворения и снижает уровень гемоглобина, а также разрушает некоторые формы лейкоцитов.
Поэтому доктор Комаровский предупреждает, что побочные эффекты от приема анальгина могут быть смертельно опасны.
А еще аспирин и анальгин не следует принимать при терапии COVID-19. Как говорят медики, данные препараты могут провоцировать инсульт, повреждать кишечник, а также вызывать редкий синдром Рейна, характеризующейся острой печеночной недостаточностью.
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Анальгин
Лекарства, призванные бороться с болью, жаром и воспалением. Действующее вещество Анальгина называется метамизол.
Показания к применению данного лекарственного препараты: головная боль; мышечная боль; зубная боль; невралгия; умеренные послеоперационные боли.
Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах.
- Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.
- Врач-педиатр рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса.