Комаровский рассказал о смертельной опасности известных таблеток

Почему анальгин опасен для здоровья / pixabay

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о вреде популярных таблеток от головы.

Комаровский в Instagram поделился советом, почему анальгин так вреден для нашего здоровья.

"В силу своей дешевизны анальгин до сих пор очень популярен в Украине, хотя во многих странах его употребление запрещено", - отмечает Комаровский.

По мнению Комаровского, анальгин влияет на систему кроветворения и снижает уровень гемоглобина, а также разрушает некоторые формы лейкоцитов.

Поэтому доктор Комаровский предупреждает, что побочные эффекты от приема анальгина могут быть смертельно опасны.

А еще аспирин и анальгин не следует принимать при терапии COVID-19. Как говорят медики, данные препараты могут провоцировать инсульт, повреждать кишечник, а также вызывать редкий синдром Рейна, характеризующейся острой печеночной недостаточностью.

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Анальгин Лекарства, призванные бороться с болью, жаром и воспалением. Действующее вещество Анальгина называется метамизол. Показания к применению данного лекарственного препараты: головная боль; мышечная боль; зубная боль; невралгия; умеренные послеоперационные боли.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: