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Комаровский разрушил популярные мифы про антибиотики

18 апреля 2021, 23:57
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Доктор Комаровский рассказал о приеме антибиотиков с другими лекарствами.

таблетки
Комаровский дал важный совет про антибиотики / pixabay

Известный украинский врач Евгений Комаровский опроверг заблуждения по поводу назначения антибиотиков вместе с другими лекарственными препаратами.

Как объяснил Комаровский в Instagram, такое сочетание лекарств может стать чрезвычайно рискованным для организма.

Комаровский отметил, что в своем подавляющем большинстве антибиотики – самостоятельные и самодостаточные лекарства.

А вот препараты, которые используют для лечения детей до одного года – нетоксичны и имеют минимум побочных эффектов. И совершенно не требуют дополнительных лекарства. Он перечислил самые известные заблуждения о лекарствах.

"Не нужны лекарства "для иммунитета" - антибиотики не обладают угнетающим действием на иммунную систему.Вместе с антибиотиками не нужно принимать противогрибковые препараты – нет доказательств, что такие препараты оказывают профилактическое влияние и уменьшают возникновение грибковой инфекции", - отмечает медик.

По словам Комаровского, вместе с антибиотиками не надо принимать "лекарства для кишечника".

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"Связанное с антибиотиками угнетение полезных кишечных микробов, выраженное настолько, что это требует лечения, — явление достаточно редкое. Встречается оно при длительном применении антибиотиков широкого спектра действия, особенно тогда, когда прием антибиотика сопровождается экспериментами с питанием — насильственным кормлением, злоупотреблением жирной пищей. Тем не менее диета в сочетании с прекращением приема антибиотика — вполне достаточное лечение, поскольку кишечная флора восстанавливается очень быстро", - отметил Комаровский.

Он также отметил, что если антибиотик вызывает аллергическую реакцию, его следует немедленно отменить и назначить другой препарат, а не пить препараты против аллергии.

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Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

здоровье антибиотики Евгений Комаровский
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