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Комаровский назвал главные признаки воспаления легких

2 марта 2021, 00:56
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Врач призвал не ставить себе диагноз самостоятельно, а обращаться за медицинской помощью.

Комаровский
Комаровский назвал главные признаки пневмонии / УНИАН

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о признаках, позволяющих заподозрить развитие воспаления легких.

Врач считает, что знание этих признаков необходимо не для того, чтобы человек сам себе ставил диагноз, а для того, чтобы не тянул с обращением за медицинской помощью. Об этом Комаровский написал в Instagram.

Признаки, которые указывают на развитие воспаления легких:

  • кашель стал главным симптомом болезни;
  • ухудшение после улучшения или любая простудная болезнь, длящаяся более 7 дней;
  • невозможно глубоко вдохнуть, каждая такая попытка приводит к приступу кашля;
  • выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ;
  • одышка при невысокой температуре тела;
  • при высокой температуре совсем не помогает парацетамол или ибупрофен.
Признаки воспаления легких / Фото Instagram

Справка. Воспаление легких или пневмония - это легочная инфекция, которая может быть вызвана бактериями, грибками или вирусами. Симптомы пневмонии включают одышку, жар и кашель.

Напомним:

здоровье Евгений Комаровский воспаление легких
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