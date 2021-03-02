Комаровский назвал главные признаки воспаления легких

Врач призвал не ставить себе диагноз самостоятельно, а обращаться за медицинской помощью.
Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о признаках, позволяющих заподозрить развитие воспаления легких.
Врач считает, что знание этих признаков необходимо не для того, чтобы человек сам себе ставил диагноз, а для того, чтобы не тянул с обращением за медицинской помощью. Об этом Комаровский написал в Instagram.
Признаки, которые указывают на развитие воспаления легких:
- кашель стал главным симптомом болезни;
- ухудшение после улучшения или любая простудная болезнь, длящаяся более 7 дней;
- невозможно глубоко вдохнуть, каждая такая попытка приводит к приступу кашля;
- выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ;
- одышка при невысокой температуре тела;
- при высокой температуре совсем не помогает парацетамол или ибупрофен.
Справка. Воспаление легких или пневмония - это легочная инфекция, которая может быть вызвана бактериями, грибками или вирусами. Симптомы пневмонии включают одышку, жар и кашель.
Напомним:
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Автор: Анна Багрий