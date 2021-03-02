Комаровский назвал главные признаки воспаления легких

Комаровский назвал главные признаки пневмонии / УНИАН

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о признаках, позволяющих заподозрить развитие воспаления легких.

Врач считает, что знание этих признаков необходимо не для того, чтобы человек сам себе ставил диагноз, а для того, чтобы не тянул с обращением за медицинской помощью. Об этом Комаровский написал в Instagram.

Признаки, которые указывают на развитие воспаления легких:

кашель стал главным симптомом болезни;

ухудшение после улучшения или любая простудная болезнь, длящаяся более 7 дней;

невозможно глубоко вдохнуть, каждая такая попытка приводит к приступу кашля;

выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ;

одышка при невысокой температуре тела;

при высокой температуре совсем не помогает парацетамол или ибупрофен.

Признаки воспаления легких / Фото Instagram

Справка. Воспаление легких или пневмония - это легочная инфекция, которая может быть вызвана бактериями, грибками или вирусами. Симптомы пневмонии включают одышку, жар и кашель.

Напомним: