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Комаровский назвал опасное для здоровья состояние в жару

23 июня 2021, 17:33

По словам доктора Комаровского, длительное нахождение при экстремальных температурах чревато опасными состояниями.

Комаровский
Комаровский предупредил об опасности жары / УНИАН

В Украину пришла сильная жара, которая согласно прогнозам синоптиков будет длиться до конца недели.

Как объяснил доктор-педиатр Евгений Комаровский, длительное нахождение при экстремальных температурах чревато опасными состояниями для организма, поэтому этого следует избегать.

Как понять, что вам пора в тень, Комаровский написал в своем Instagram-блоге.

Симптомами теплового удара являются:

  • Головная боль
  • Интенсивное покраснение кожи
  • Высокая температура
  • Вялость и слабость
  • Учащенное сердцебиение, судороги, тошнота
  • Головокружение или потеря сознания

Если вы чувствуете, что с вашим организмом происходит нечто подобное после длительного пребывания при высокой температуре, срочно принимайте меры.

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Как ранее сообщал Главред, Украину атаковала опасная жара и в ближайшее время прохлады ждать не стоит. Синоптики уже предупредили, что июль во многих регионах будет ничуть не прохладнее июня.

Климатолог Вера Балабух прогнозировала, что июль 2021 принесет в Украину традиционную жару. С начала и до средины месяца будет сохраняться температура на уровне 29 градусов тепла.

Народный синоптик Леонид Горбань также дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Евгений Комаровский
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