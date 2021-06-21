Комаровский объяснил, как цитокиновый шторм убивает организм

Комаровский высказался о последствиях коронавируса / УНИАН

Пандемия коронавируса пополнила запас разных словосочетаний, одним из таких словосочетаний стало "цитокиновый шторм", который возникает после заражения COVID-19.

Врач-педиатр Евгений Комаровский дал самое просто объяснение о том, что такое цитокиновый шторм и как он действует на организм. Об этом врач написал на своей странице в Instagram.

Как объяснил Комаровский, цитокины – это противовоспалительные вещества, которые активно участвуют в процессе подавления некоего инфекционного агента. И настолько сильно участвуют, что наносят вред здоровью.

"Цитокиновый шторм в очень упрощенном виде — это избыточно активная реакция организма на заражение, инфицирование. Система иммунитета настолько активно набрасывается на некую постороннюю частицу — в данном случае на вирусную частицу, — что повреждает не только эту вирусную частицу, но и ткани собственного организма", - объяснил Комаровский.

По словам специалиста, остановить эту избыточную реакцию можно, с использованием противовоспалительных гормонов. И любые проявления цитокинового шторма – резкое ухудшение состояния, повышение температуры, падение сатурации на 2-3 недели болезни – считаются прямыми показаниями для использования таких лекарств.

Комаровский предупредил, что в некоторых случаях препараты могут и вовсе только ухудшить состояние больного.

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Напомним, ранее сообщалось эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, которая накрыла мир более чем год назад, за это время не только не завершилась, но и ускорилась.

26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что во второй половине апреля зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

До того ВОЗ на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.