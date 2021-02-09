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Комаровский назвал опасные лекарства от кашля для детей

9 февраля 2021, 21:19
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Педиатр рекомендует родителям запомнить список наиболее популярных муколитиков, которые продаются в Украине, и никогда не лечить ими кашель у ребенка.

Комаровский
Комаровский назвал опасные лекарства от кашля / УНИАН

Популярный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский обратил внимание родителей на средства от кашля, которые являются опасными для малых детей. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, муколитики - эффективные, но опасные при неправильном применении отхаркивающие лекарства. Во многих странах мира их категорически не рекомендуют давать детям в первые пять лет жизни.

Евгений Комаровский отметил, что чем младше ребенок, который употребляет муколитики, тем хуже могут оказаться для него последствия. Педиатр рекомендует родителям запомнить список наиболее популярных муколитиков, которые продаются в Украине, и никогда не лечить ими кашель у ребенка без предварительной консультации со специалистом.

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"Обратите внимание на международное название - она обязательно присутствует на упаковке с торговым названием на вашему родному языку", - отметил Комаровский.

Список муколитиков, которые не следует применять без консультации с врачом:

  • Амброксол (Ambroxol);
  • Бромгексин (Bromhexin);
  • Карбоцистеин (Карбоцистеин);
  • Ацетилцистеин (Acetylcystein);
  • Гвайфенизин (Guaifenesin).

Заявления Комаровского - о чем ранее сообщалось:

  • Доктор Евгений Комаровский развенчал миф относительно приема антибиотиков.
  • Врач сообщил, что антибиотики, предназначенные для детей первого года жизни, имеют минимум побочных эффектов, поэтому вместе с ними не нужно принимать дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, печень и кишечник.
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