Комаровский назвал "убийственным" популярный народный метод лечения простуды

Комаровский объяснил опасность популярного метода народной медицины

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал опасность популярного народного метода лечения простуды у детей.

С точки зрения медицины, утверждает Комаровский, такой способ борьбы является неэффективным, и в любой цивилизованной стране его должны запретить.

"Родители, которые заставляют простуженного ребенка дышать паром над горячей картошкой, подвергают его серьезной опасности", - заявил врач на своем YouTube-канале.

Для начала он выразил недоумение тем, почему для такого народного способа лечения простуды выбрали картошку, а не, например, морковку или свеклу, а затем заявил, что в любом случае подобная процедура может привести к ожогу дыхательных путей.

"Почему горячий пар, воздействующий на клетки слизистых оболочек, должен улучшить состояние этих самых оболочек? Просто если бы вы видели, какое количество детей с ожогами дыхательных путей поступает в больницы после вот этих ваших гадских ингаляций над горячим, у вас бы волосы встали дыбом", — отметил Комаровский, подчеркнув, что за годы практики не раз и не два сталкивался с жертвами этого метода лечения.

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С точки зрения медицины такой способ борьбы с простудой является абсолютно неэффективным и в любой цивилизованной стране должен быть запрещен.

"Родитель, который заставляет ребенка дышать над картошкой или который парит ребенку ноги, — это то же самое, что родитель, который порет ребенка ремнем. Это одинаково преступно", – объяснил он и добавил, что при борьбе с простудой просто тепло одеться и спать в комнате с чистым воздухом – намного эффективнее.

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