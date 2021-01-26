Комаровский описал опасные симптомы "постковида"

Комаровской рассказал о посткоронавирусе / Фото pixabay.com

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский поведал об опасных последствиях коронавируса - так званом "постковиде".

За время, пока вирус размножается в организме человека, происходят очень серьезные изменения не только в легких, но и в других внутренних органах. Он поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, способствует микрокровоизлияниям и нарушению кровоснабжения тканей.

Как подчеркнул врач, на данный момент не известно, сколько времени нужно на восстановление организма. Он также предложил делить проявления "постковида" на три группы.

В первую группу включены симптомы со стороны органов дыхания:

кашель,

одышка,

нехватка воздуха.

Во второй группе доминирующим симптомом является ощущение слабости, которая выражается в "абсолютном нежелании и неготовности" что-либо делать.

Третья группа симптомов иллюстрирует поражение нервной системы. К ним Комаровский отнес психические расстройства, проблемы со сном, невозможность логически мыслить, а также нарушения памяти.

Врач подчеркнул, что ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая влияет на дыхательную систему.

"Нет, это вирус, который поражает прежде всего сосуды и нервную систему", – заявил он.

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По словам Комаровского, нарушения восстанавливаются на протяжении нескольких месяцев и переболевшим, которые страдают от бессилия и депрессии, нужно помочь "выкарабкаться". В первую очередь, внимание должны проявить родные пациента.

Восстановить работу дыхательной системы поможет поддержание оптимальных параметров температуры и влажности воздуха, а также дыхательная гимнастика. Для переболевших коронавирусом важны посильные варианты физических нагрузок и прогулки на свежем воздухе.