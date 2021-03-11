Комаровский озвучил золотые правила для будущего папы

Известный педиатр Евгений Комаровский дал совет новоиспеченным папочкам по поводу того, как подготовиться к рождению ребенка и поддержать беременную супругу.
Известный детский врач Евгений Комаровский, который часто дает советы мамочкам по уходу за новорожденными и воспитанию старших детей, обратился к будущим отцам.
Кандидат медицинских наук на своей официальной странице в Instagram перечнем важных правил, которые помогут родителям спокойно и без лишней суеты и нервотрепки подготовиться к рождению ребенка.
Золотые правила будущего отца:
- Поменьше рассуждайте по поводу того, кого вам больше хочется - мальчика или девочку.
- Не надо расстраиваться в связи с тем, что вам стали уделять меньше внимания.
- Поинтересуйтесь бытом.
- Найдите время, чтобы спокойно обсудить ваши совместные действия.
- Не покупайте ей всякие вкусности, которые не желательны к употреблению.
- Не поощряйте просто ничегонеделание супруги (диван, телевизор).
- Соизмеряйте свой сексуальный пыл с ответными реакциями супруги.
- Курить в квартире совсем не обязательно.
- Если ворочаетесь во сне, то лучше последние недели беременности спать отдельно.
- Не забывайте: беременность, в конце концов, длится всего 9 месяцев.
"Дорогие женщины! Делитесь этой информацией с вашими мужчинами. Давайте увеличивать процент здравомыслящих отцов!", - советует будущим мамам Доктор Комаровский.
- Ранее Евгений Комаровский поведал, может ли человек с антителами от прививки или болезни быть переносчиком коронавируса. По словам врача, к сожалению, такой человек действительно может заразить близких.
- Комаровский рассказал новоиспеченным мамочкам о первом прикорме ребенка до годика. Он поведал, какие напитки можно, а какие нельзя давать крохам.
Автор: Екатерина Трохимчук