УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Комаровский озвучил золотые правила для будущего папы

11 марта 2021, 22:58

Известный педиатр Евгений Комаровский дал совет новоиспеченным папочкам по поводу того, как подготовиться к рождению ребенка и поддержать беременную супругу.

Комаровский
Комаровский дал советы папочкам / Скриншот

Известный детский врач Евгений Комаровский, который часто дает советы мамочкам по уходу за новорожденными и воспитанию старших детей, обратился к будущим отцам.

Кандидат медицинских наук на своей официальной странице в Instagram перечнем важных правил, которые помогут родителям спокойно и без лишней суеты и нервотрепки подготовиться к рождению ребенка.

Золотые правила будущего отца:

  • Поменьше рассуждайте по поводу того, кого вам больше хочется - мальчика или девочку.
  • Не надо расстраиваться в связи с тем, что вам стали уделять меньше внимания.
  • Поинтересуйтесь бытом.
  • Найдите время, чтобы спокойно обсудить ваши совместные действия.
  • Не покупайте ей всякие вкусности, которые не желательны к употреблению.
  • Не поощряйте просто ничегонеделание супруги (диван, телевизор).
  • Соизмеряйте свой сексуальный пыл с ответными реакциями супруги.
  • Курить в квартире совсем не обязательно.
  • Если ворочаетесь во сне, то лучше последние недели беременности спать отдельно.
  • Не забывайте: беременность, в конце концов, длится всего 9 месяцев.

"Дорогие женщины! Делитесь этой информацией с вашими мужчинами. Давайте увеличивать процент здравомыслящих отцов!", - советует будущим мамам Доктор Комаровский.

  • Ранее Евгений Комаровский поведал, может ли человек с антителами от прививки или болезни быть переносчиком коронавируса. По словам врача, к сожалению, такой человек действительно может заразить близких.
  • Комаровский рассказал новоиспеченным мамочкам о первом прикорме ребенка до годика. Он поведал, какие напитки можно, а какие нельзя давать крохам.
Евгений Комаровский новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Комаровский озвучил золотые правила для будущего папы». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Каскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережитьКаскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережить О какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертовО какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертов Какие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответКакие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответ Антираковая ягода: врачи назвали супермощный фруктАнтираковая ягода: врачи назвали супермощный фрукт Как пищевую соду правильно применять в народной медицинеКак пищевую соду правильно применять в народной медицине

Последние новости

23:53
Рома дома разгромила Шахтер в матче Лиги Европы
23:39
В Украину несется метель и 15-градусный мороз Видео
23:25
В США объяснили, как Вашингтон намерен остановить РФ на Донбассе Видео
22:58
Комаровский озвучил золотые правила для будущего папы
22:52
Эмили Ратаковски впервые стала мамой и показала новорожденного сына
Реклама
22:37
Ляшко рассказал, кого ожидает вакцинация от COVID-19 на новом этапе Видео
22:29
В ГФС рассказали подробности обысков на АЗС, связанных с Медведчуком Видео
22:10
Ляшко заявил об опасности нового штамма коронавируса в Украине Видео
22:05
Признаки низкого уровня кислорода в крови: на что обратить внимание Видео
22:02
В ЕС пояснили, повышает ли вакцина AstraZeneca риск образования тромбов Видео
21:49
Лига Европы: Динамо проиграло дома Вильярреалу Фото Видео
21:46
В Кабмине назвали реформу, которая поможет Украине вступить в НАТО Видео
21:19
Выяснилась причина крушение сухогруза в Черном море Видео
21:12
В ЕС рассказали о новых санкциях против России Видео
20:47
Кулеба раскрыл сценарий возвращения Крыма в Украину Видео
20:40
Данилов отреагировал на жесткие обыски на "заправках Медведчука" Видео
20:31
Появились подробности убийства 7-летней девочки на Херсонщине Видео
20:21
Секс в воде: четыре лайфхака, чтобы сделать его приятным Видео
20:16
Ученые назвали фрукт, который считают лекарством от рака груди Видео
20:11
Анонсирована новая игра в популярной серии We Were Here Видео
Реклама
20:05
Скандал из-за Спутника V: в Словакии глава Минздрава ушел в отставку Видео
19:40
Данилов оценил вероятность нового военного нападения России на Украину Видео
19:37
СНБО утвердил важный документ по деоккупации Крыма Видео
19:32
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
19:20
На Киев надвигается снежная буря и мороз Видео
19:12
Журналисты поделились новыми кадрами готовящегося экшена Deathloop Фото
19:01
В Нацбанке пояснили, почему в Украине стремительно дорожают продукты Видео
18:46
У Зеленского заявили об ударе по 236 депутатам, голосовавшим по Крыму Видео
18:25
Перед введением годового тарифа на газ поставщиков нужно обеспечить доступным ресурсом – эксперт
18:21
Великий пост 2021: вкусные рецепты и рацион питания Видео
18:15
В магазине Epic Games Store началась раздача новой бесплатной игры Видео
17:53
Дело против Медведчука и Козака ведут по статье о военных преступлениях - ОГП Видео
17:40
СНБО приняла решения по Мотор Сич и донецкому предприятию Видео
17:33
Песню от Беларуси забанили на Евровидении и грозят дисквалифицировать Видео
17:03
Авторы PUBG подробно рассказали о новом хардкорном режиме Видео
16:56
УЗ продлила ограничения на продажу билетов в красную зону: когда снимут Видео
16:43
Как есть свинину, чтобы не навредить организму: ученые дали ответ Видео
16:42
Санкциями против Беларуси Украина выстрелит себе в ногу мнение
16:40
Стало известно, что произошло с сайтом президента Зеленского Видео
16:24
Бренд OPPO представил самый мощный Android-смартфон на рынке Фото
Реклама
16:15
На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу
16:05
Постоянная усталость и понос: о чем говорят эти симптомы Видео
16:03
Ляшко спрогнозировал "пасхальный карантин" из-за коронавируса-мутанта Видео
15:56
В Украине экология настолько грязная, что мольбы что-то поменять раздаются даже от стран-соседей - эксперт
15:39
В Кабмине рассказали, почему Россия реально не угрожает Украине
15:33
Как можно взять кредит на карту без отказа и проверок? реклама
15:31
В ООН упрекнули Украину из-за блокады "каналов Медведчука" Видео
15:25
Китайцы победили ограничения NVIDIA на майнинг – почему это важно
15:23
Стало известно, когда и где заработает Центр противодействия дезинформации Видео
14:57
СБУ нагрянула с жесткими обысками в офисы сети "заправок Медведчука" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять