Комаровский поставил крест на популярных способах повышения иммунитета

Некоторые популярные способы повышения иммунитета не работают, утверждает Евгений Комаровский / УНИАН

Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский развенчал популярные мифы насчет повышения иммунитета.

Медик на своей странице в Instagram поделился, что популярные способы повышения иммунитета, такие как прием биологически активных добавок, элеутерококка или эхинацеи, не повысит защитные возможности организма.

Врач подчеркнул, что иммунитет также не повышают лук, чеснок и гомеопатия.

Комаровский добавил, что самые эффективные способы повышения иммунитета – полноценный сон, умеренные физические нагрузки, отказ от курения и алкоголя, вакцинация, полноценное питания и положительные эмоции.

/ instagram.com/doctor_komarovskiy/

/ instagram.com/doctor_komarovskiy