Комаровский поставил крест на популярных способах повышения иммунитета

Врач объяснил, что не поможет повысить иммунитет.
Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский развенчал популярные мифы насчет повышения иммунитета.
Медик на своей странице в Instagram поделился, что популярные способы повышения иммунитета, такие как прием биологически активных добавок, элеутерококка или эхинацеи, не повысит защитные возможности организма.
Врач подчеркнул, что иммунитет также не повышают лук, чеснок и гомеопатия.
Комаровский добавил, что самые эффективные способы повышения иммунитета – полноценный сон, умеренные физические нагрузки, отказ от курения и алкоголя, вакцинация, полноценное питания и положительные эмоции.
- Справка. Элеутерококк и эхинацея – это лекарственные растения, из которых делают настойки.
- Гомеопатией называют вид альтернативной медицины, которую научное сообщество называет мошенничеством, пишет Википедия.
- В энциклопедии отмечается, что гомеопатия основывается на принципе "подобное излечивается подобным". Во время "лечения" используют сильно разведенные препараты, якобы способные спровоцировать у здорового человека симптомы, похожие на те, которые есть у больного.
Автор: Екатерина Присяжнюк