Комаровский пояснил, что делать, если ребенок ходит в садик и часто болеет

Если ребенок постоянно болеет и выздоравливает, значит, у организма хватает сил справиться с заболеванием.
Известный детский врач Евгений Комаровский признался, в чем состоит истинная причина того, что когда дети начинают ходить в детский сад, то они часто болеют.
Также в эфире программы Ранок з Україною он поведал, на что в таком случае необходимо обратить внимание.
По словам Комаровского, если ребенок постоянно болеет и выздоравливает, значит, у организма хватает сил справиться с заболеванием. А вот, если при каждой вирусной инфекции появляются осложнения, госпитализация и необходимо пить антибиотики, тогда детей нужно защищать от источников заболеваний.
"Если ваш ребенок выздоравливает в течение 5-7 дней быстро и без осложнений, без использования огромного количества лекарств, то нет ничего плохого в том, что он заболел. Это формирование нормальной иммунной системы и профилактика аллергических заболеваний", - объяснил доктор.
Часто дети болеют из-за тог, что администрация детского сада не соблюдает санитарно-гигиенические нормы и правила.
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На что обратить внимание при выборе садика
По словам Комаровского, в помещении должны проветривать, а влажность воздуха быть на уровне 40-60%. Также важно, чтобы в садике детей не заставляли есть, и они гуляли на свежем воздухе минимум 4 часа в сутки. При этом неважно какая на дворе погода.
Также важно, чтобы персонал детского сада был привит от гриппа.
Плохо, когда в детских садах много ковров, мебели и мягких игрушек. Это не соответствует санитарным нормам.
"Если ваш ребенок постоянно болеет - меняйте детский сад, а не ищите средства от всех вирусов", - добавил врач.
Ранее известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в ближайшее время в Украине будет реальное обострение эпидемии коронавируса. По его словам, причиной этому станет похолодание, в результате которого люди будут меньше бывать на воздухе и будут больше времени проводить в помещениях, где выше риски заражения.
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