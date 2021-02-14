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Комаровский предупредил о серьезной опасности зимних развлечений украинцев

14 февраля 2021, 19:49

По словам медика, любое препятствие, для такого вида развлечений, на пути является серьезной угрозой.

Комаровский
Комаровский предупредил об опасности катания на тюбинге / РИА Новости

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал об опасности катания на надувных санках по снегу, которое часто приводит к детским травмам.

Комаровский предупредил украинцев, что катание на таких санках очень опасно. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram со ссылкой на станицу сообщества о безопасности детей bezopdet.

"Родителями не всегда принимаются во внимание риски для жизни и здоровья ребенка. Часто, приобретаемое снаряжение просто негде безопасно использовать, а родители пренебрегают сопровождением детей при катании", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что катание на тюбинге или ватрушке является одним из самых опасных видов зимних развлечений. Множество людей получают травмы при таком катании, каждую зиму гибнут дети.

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Ватрушки развивают большую скорость, неуправляемы, закручиваться вокруг своей оси и не имеют тормозов. Любое препятствие на пути является серьезной угрозой, поэтому безопасное использование ватрушек возможно только на специально подготовленных трассах.

Уклон таких трасс не превышает 20 градусов, на них нет растительности, а специальные желоба предотвращают выезд за пределы трассы.

Что нельзя делать при катании на тюбинге:

  • Должен соблюдаться безопасный режим катания - по одному.
  • Опасно кататься по неровной поверхности (включая трамплины), льду, сцепившись с другими ватрушками, стоя, подпрыгивая, кататься вдвоем.
  • Нельзя привязывать ватрушку к автомобилю.
  • Нельзя сажать маленьких детей с собой в тюбинг, вы просто не сможете их удержать или можете нанести им травму своим телом.
  • По словам специалистов, примерный возраст начала катания детей на тюбинге - 6 лет.
  • Дети всегда должны кататься под присмотром взрослых.
  • Тюбинг развивает скорость до 80 км/ч, однако вы не часто встретите детей, катающихся на горке в защитных шлемах.

Евгений Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

Евгений Комаровский
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