Комаровский предупредил о серьезной опасности зимних развлечений украинцев

Комаровский предупредил об опасности катания на тюбинге / РИА Новости

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал об опасности катания на надувных санках по снегу, которое часто приводит к детским травмам.

Комаровский предупредил украинцев, что катание на таких санках очень опасно. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram со ссылкой на станицу сообщества о безопасности детей bezopdet.

"Родителями не всегда принимаются во внимание риски для жизни и здоровья ребенка. Часто, приобретаемое снаряжение просто негде безопасно использовать, а родители пренебрегают сопровождением детей при катании", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что катание на тюбинге или ватрушке является одним из самых опасных видов зимних развлечений. Множество людей получают травмы при таком катании, каждую зиму гибнут дети.

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Ватрушки развивают большую скорость, неуправляемы, закручиваться вокруг своей оси и не имеют тормозов. Любое препятствие на пути является серьезной угрозой, поэтому безопасное использование ватрушек возможно только на специально подготовленных трассах.

Уклон таких трасс не превышает 20 градусов, на них нет растительности, а специальные желоба предотвращают выезд за пределы трассы.

Что нельзя делать при катании на тюбинге:

Должен соблюдаться безопасный режим катания - по одному.

Опасно кататься по неровной поверхности (включая трамплины), льду, сцепившись с другими ватрушками, стоя, подпрыгивая, кататься вдвоем.

Нельзя привязывать ватрушку к автомобилю.

Нельзя сажать маленьких детей с собой в тюбинг, вы просто не сможете их удержать или можете нанести им травму своим телом.

По словам специалистов, примерный возраст начала катания детей на тюбинге - 6 лет.

Дети всегда должны кататься под присмотром взрослых.

Тюбинг развивает скорость до 80 км/ч, однако вы не часто встретите детей, катающихся на горке в защитных шлемах.

Евгений Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: