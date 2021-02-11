Комаровский поведал, нужно ли отказываться от грудного вскармливания при COVID-19

По словам медика, обнаружить у грудничка по симптомам опасный вирус практически невозможно, потому что специфических симптомов у него нет.
Известный педиатр Евгений Комаровский во время пандемии коронавируса поведал новоиспеченным мамочкам, стоит ли прекращать кормление грудью ребенка, если у них обнаружили коронавирус.
Известный украинский медик считает, что грудное вскармливание при коронавирусе у женщины все равно нужно и необходимо продолжать.
"Поставить грудничку диагноз по симптомам практически невозможно, потому что специфических симптомов коронавируса у него нет: грудничок вам вряд ли скажет, что он сегодня не чувствует, как мама пахнет и какой вкус у маминого молока. Да у детей такого возраста, как правило, специфических симптомов и не бывает", - отметил Комаровский на своем Telegram-канале.
Также доктор отметил, что если у мамы диагностировали коронавирус, а у ребенка наблюдается недомогание — например, повысилась температура, то предположить заражение инфекцией, конечно, можно.
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"Что же касается лабораторной диагностики, то все те тесты, которые используются у взрослых, могут использоваться и у детей любого возраста", - отметил медик.
Заявления Комаровского - о чем ранее сообщалось:
- Доктор Евгений Комаровский развенчал миф относительно приема антибиотиков.
- Врач сообщил, что антибиотики, предназначенные для детей первого года жизни, имеют минимум побочных эффектов, поэтому вместе с ними не нужно принимать дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, печень и кишечник.
- Популярный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский обратил внимание родителей на средства от кашля, которые являются опасными для малых детей. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.