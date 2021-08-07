Комаровский предупредил украинцев об опасных вирусах, активизирующихся летом

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный украинский доктор-педиатр Евгений Комаровский предупредил украинцев об опасном заболевании ‒ менингите, которому свойственно активизироваться в летний период. Об этом заявил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Летняя жара повышает активность некоторых вирусов, способных вызывать менингит", - говорит Комаровский.

Опасные симптомы:

повышение температуры тела,

головная боль,

тошнота (рвота),

боль (скованность) в области шеи,

дискомфорт в глазах, светобоязнь.

"Если у ребенка одновременно имеют место хотя бы два из перечисленных симптомов ‒ немедленно обращайтесь за медицинской помощью!", ‒ предупредил Комаровский.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

Как позже говорил Комаровский, никаких специфических средств защиты детей от нового штамма COVID-19 "Дельта" нет.

Дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений и если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, подытожил педиатр.