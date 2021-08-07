Комаровский предупредил украинцев об опасных вирусах, активизирующихся летом

Если у ребенка одновременно имеют место быть определенные симптомы, то его родителям нужно срочно и немедленно обращаться за медицинской помощью.
Известный украинский доктор-педиатр Евгений Комаровский предупредил украинцев об опасном заболевании ‒ менингите, которому свойственно активизироваться в летний период. Об этом заявил на своей странице в социальной сети Instagram.
"Летняя жара повышает активность некоторых вирусов, способных вызывать менингит", - говорит Комаровский.
Опасные симптомы:
- повышение температуры тела,
- головная боль,
- тошнота (рвота),
- боль (скованность) в области шеи,
- дискомфорт в глазах, светобоязнь.
"Если у ребенка одновременно имеют место хотя бы два из перечисленных симптомов ‒ немедленно обращайтесь за медицинской помощью!", ‒ предупредил Комаровский.
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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.
Как позже говорил Комаровский, никаких специфических средств защиты детей от нового штамма COVID-19 "Дельта" нет.
Дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений и если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, подытожил педиатр.