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Комаровский рассказал, какую рыбу лучше покупать, и предупредил о риске глистов

7 ноября 2021, 13:13
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Рыбу есть полезно, поскольку в ней много белка, Омега-3 и Омега-6 кислот, сказал Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский
Крупная морская рыба может быть очень опасной, поскольку в ней содержится много ртути - Комаровский / Скриншот

Рыба снижает риск многих онкологических заболеваний, а ее употребление в пищу способствует предотвращению ожирения. Можно есть от одной до двух-четырех порций рыбы в неделю. Одна порция – 140 грамм. Речная рыба очень полезна, но в то же время она опасна, поскольку вместе с ней можно съесть яйца глистов. Лучше всего покупать рыбу промышленной заморозки. Крупная морская рыба может быть опасной, так как в ней много ртути. Об этом заявил врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

В своем блоге он рассказал о том, что рыбу употреблять в пищу полезно – она содержит много белка, Омега-3 и Омега-6 кислоты. По его словам, есть множество исследований, которые свидетельствуют о снижении риска онкологических заболеваний и предотвращении ожирения благодаря употреблению в пищу рыбы.

"Огромное количество исследований, которые говорят, что рыба реально уменьшает риск многих онкологических заболеваний, уменьшает риск ожирения", - сказал педиатр.

Сколько рыбы рекомендуется употреблять в пищу

По словам Комаровского, врачи советуют, чтобы каждый человек – дети и взрослые – ели минимум 2 порции рыбы в неделю. Одна порция должна составлять 140 грамм. Можно есть и больше, от 2 до 4 порций – 280-560 грамм. Больше рыбы есть не рекомендуется.

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Множество украинцев рыбы не едят

Доктор утверждает, что по статистике 40% украинцев рыбу почти не едят. Одним не нравится ее запах, другие не могут себе позволить, а третьи не могут купить качественный продукт.

Аллергия на рыбу – только у 1% жителей планеты

Комаровский говорит, что только у 1% населения аллергия на рыбу, у 40% из них она проявляется во взрослом возрасте. Такая аллергия "не перерастается". Причем на один вид рыбы может быть аллергическая реакция, а на другой – нет.

Какая рыба полезная

Врач заявил, что существует множество споров, какая рыба полезнее – дикая, домашняя, речная или морская. Однако точного ответа на этот вопрос нет.

По его словам, речная рыба очень полезная, но вместе с ней можно съесть личинки глистов.Читайте такжеДиетолог рассказал, какая рыба бесполезна для организма

"Главное здесь - безопасность. Например, речная рыба, она всегда очень полезная. Содержит все необходимое для здоровья. Но мы рискуем вместе с этой рыбой съесть личинки глистов и так далее", - отметил Комаровский.

Кроме того, он не советует покупать речную рыбу, и любую рыбу "с рук". Лучше всего, говорит врач, покупать рыбу промышленной заморозки.

"Большинство личинок глистов погибает при глубокой заморозке. Поэтому отдавать предпочтение нужно рыбе, замороженной промышленно", - добавил доктор.

Какая рыба может быть очень опасной

Комаровский подчеркнул, что опасной может быть крупная морская рыба, поскольку в ней много ртути. Людям, которые любят суши, он рекомендует использовать для приготовления блюда только рыбу промышленной заморозки.

Напомним, диетолог Светлана Фус ранее порекомендовала устраивать "рыбные дни" 2-3 раза в неделю. Она советует употреблять в пищу жирную рыбу из холодных морских глубин – сельдь, скумбрию, лососевые.Читайте такжеКак отсутствие рыбы влияет на организм: врачи рассказали, что значит есть мало рыбы

Американский диетолог Майя Феллер советует есть лосось, селедку, скумбрию, сардины, сельдь или анчоусы, причем дважды в неделю. По ее словам, лосось, селедка и скумбрия – полезный источник витамина D и постного белка, снижающий риск сердечных заболеваний и деменции.

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рыба Евгений Комаровский
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