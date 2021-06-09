Комаровский рассказал, кто может заболеть опасной черной плесенью

Комаровский рассказал о черной плесени / УНИАН

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский подробно высказался о мукормикозе, также известном как черная плесень или черный грибок, который в Индии стал серьезной угрозой.

Доктор Комаровский в своем новом видео на YouTube-канале объяснил, есть ли повод бояться украинцам. Также врач отметил, что мукормикоз - это не смертельно, если вовремя диагностировать заболевание, и принимать антигрибковые антибиотики (довольно дорогие) длительным курсом.

Что такое мукормикоз

В царстве грибов есть отдельный отдел - зигомицеты, у которых в свою очередь есть особый порядок, который называется мукоровые грибы (мукоромицеты). Это грибы, которые образуют плесень.

Споры этой плесени могут контактировать с кожей, со слизистыми оболочками, их можно вдохнуть, рассказал Комаровский. И в некоторых ситуациях эти споры могут вызвать болезнь, которая называется мукормикоз. Ее в народе называют "черная плесень" или "черный грибок".

"Тем не менее каждый его видел, когда видел заплесневелый хлеб, или черные элементы плесени на стенах. Это все - мукоровые грибы", - отметил врач.

Для заражения необходимо сочетание нескольких факторов, самым главным их которых является состояние иммунной системы.

"Для человека с нормальным иммунным статусом болезнь абсолютно невозможна, так как споры грибов наша иммунная система мгновенно определяет и нейтрализует. То есть они в принципе для нас не опасны", - говорит Комаровский.

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Доктор также назвал случаи, при которых происходит угнетение иммунной системы:

это происходит в силу определенных заболеваний (например - ВИЧ, СПИД, онкология);

когда мы получаем препараты, угнетающие иммунную систему - в частности, стероиды, которые могут использоваться (особенно длительно) для лечения коронавирусной инфекции.

Одним из наиболее опасных состояний является сахарный диабет 2 типа (связан с ожирением), который не контролируется.

"То есть когда коронавирус + Дексаметазон + сахарный диабет 2 типа - тогда возможно развитие болезни", - сказал Комаровский.

Какие состояния способствуют развитию черного грибка:

Проблемы с иммунной системой, плюс онкология, которая часто лечится с использованием химиопрепаратов.

Трансплантация органов, пересадка стволовых клеток, любая нейтропения (состояние, при котором снижено количество лейкоцитов), инъекционное употребление наркотических препаратов.

Дефицит белка в организме - то есть когда люди голодают.

Высокий уровень железа в организме (гемохроматоз).

Имеет значение метаболический ацидоз (нарушение кислотно-основного состояния крови).

Комаровский резюмировал, что многие вышеуказанные факторы наложились друг на друга в Индии, что и стало причиной всплеска заболевания. При этом в большинстве других стран мира, в том числе в Украине, нет такого опасного сочетания факторов, и "особых оснований для паники нет".

Напомним, ранее сообщалось эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, которая накрыла мир более чем год назад, за это время не только не завершилась, но и ускорилась.

26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что во второй половине апреля зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

До того ВОЗ на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.