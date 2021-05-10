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Комаровский рассказал, можно ли малышам до года давать твердые фрукты

10 мая 2021, 21:05

У детей младшего возраста имеет место опасное сочетание нескольких факторов — дети уже умеют кусать, но еще плохо умеют (или вообще не умеют) жевать.

Комаровский
Комаровский рассказал о питании маленьких детей / УНИАН

Известный детский врач и автор книг о здоровье детей Евгений Комаровский на своей странице в Instagram рассказал о правилах питания для маленьких детей, у которых лишь недавно появились первые зубки.

Комаровский отмечает, что у детей младшего возраста имеет место опасное сочетание нескольких факторов — дети уже умеют кусать, но еще плохо умеют (или вообще не умеют) жевать.

К тому же для них характерны важные физиологические особенности — в сравнении со взрослыми у них слабее дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка, то есть им сложнее очистить дыхательные пути при попадании туда инородного тела.

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А это значит, что чем дитя младше, тем эти факторы актуальнее, и надо понимать, что все не очень страшно, пока зубов нет вообще: нечем откусить, так нечем и поперхнуться. Но после появления зубов первые 6–12 месяцев реально опасные.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

здоровье Евгений Комаровский
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