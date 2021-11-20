Комаровский указал на главные ошибки при лечении детей антибиотиками

Комаровский поведал о лечении антибиотиками / РИА Новости

Доктор Комаровский перечислил главные ошибки родителей в назначении своим детям антибиотиков. Медик в своем Instagram предупредил о неправильном употреблении этих препаратов.

Первая и самая главная ошибка родителей - это самолечение детей. Она возникает из-за безответственности и самонадеянности людей.

Также он отметил, что этому способствует преступная государственная политика, которая создает условия для свободного обращения антибактериальных препаратов.

Также неправильно, что некоторые люди бросают принимать антибиотики до того, когда это предусмотрено инструкцией или назначением специалиста. А связано это всегда с самочувствием, которое значительно улучшилось.

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Также антибиотики не должны применяться местно. Есть только два исключения - гнойный отит и гнойный конъюктивит.

Ошибочным также является прием одного и того же антибиотика при повторяющемся обострении одной болезни. По словам медика, такое лечение будет неэффективным.

Пренебрежение правилами лечения и дозирования - также относится к фатальной ошибке приема антибиотиков.

Как сообщал Главред, летом 2021 года Киеве из Института биотехнологии и штаммов микроорганизмов украли опасный вирус. Это сделала сотрудница, которая работала там 20 лет. Возбудитель птичьей чумы женщина хранила дома в холодильнике.

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