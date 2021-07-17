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Кому категорически нельзя есть арбуз - ответ врача

17 июля 2021, 13:22
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Сезон арбузов уже стартовал. Их продают и на рынках, и в супермаркетах. Хотя арбуз - это очень полезная ягода, кушать ее можно не всем.

арбуз
Врач объяснила, для кого арбуз - под запретом / Фото pixabay

Арбуз – очень полезная ягода, которая хорошо утоляет не только жажду, но и голод. Благодаря полезным веществам он оказывает благотворное влияние на организм. Однако злоупотреблять им не стоит. Кроме того, есть люди, которым употребление арбуза противопоказано.

Доктор медицинских наук Ольга Шарапова назвала суточную норму арбуза и перечислила список заболеваний, при которых эту ягоду есть не рекомендуется, передает Доктор Питер.

Арбуз – польза

Арбуз на 90% состоит из воды, поэтому очень хорошо утоляет жажду. Ягода благоприятно влияет на сосуды человека и снижает кровяное давление, а также выводит из организма все шлаки.

Арбуз также обеспечивает поступление в организм магния, фосфора, кальция и натрия, помогает восполнить потери электролитов, с чем не справляется обычная вода.

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Арбуз – противопоказания

Несмотря на массу полезных свойств, при определенных заболеваниях арбуз если и разрешается есть, то в очень ограниченных количествах.

В частности, употреблять в пищу арбуз в ограниченном количестве рекомендуется людям, которые страдают от диареи, мочекаменной болезни, атеросклероза, аденомы предстательной железы. Не стоит есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы.

Сколько арбуза можно есть в день

Шарапова советует употреблять арбуз до обеда по 200-300 граммов в день. При этом не рекомендуется есть арбуз вместе с другими продуктами.

Также врач считает, что ранние арбузы лучше не кушать. По ее словам, если покупать эту ягоду раньше августа, то есть риск приобрести некачественный товар, что может привести к отравлению.

Как сообщал Главред, в Украине уже стартовал сезон арбузов – их уже можно купить как в магазине, так и на рынке, но цены кусаются. По сравнению с этим же периодом прошлого года арбузы подорожали почти в три раза. Биолог рассказала, что покупать ранние арбузы можно, и объяснила, как выбрать хороший арбуз.

здоровье арбуз
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