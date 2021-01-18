"Ковидный язык": врачи удивили новым симптомом болезни

Врач назвал новым симптом коронавируса / Фото Reuters

В Великобритании эпидемиолог Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона отметил, что все больше людей обращаются с жалобами на "странные язви во рту" после заражения коронавирусом.

По словам профессора, это может быть еще одним из симптомов COVID-19 и называется "ковидным языком", передает Huffpost. В своем Twitter он также выложил фотографию того, как этот орган выглядит у зараженного человека.

"Сначала мы лечили его, как если бы это был кандидоз полости рта, но, похоже, это не дало результата. Теперь мы просто наблюдаем, как человеку становится лучше – обычно примерно в то же время улучшается чувство вкуса. Этот вирус очень проблематичен для лечения, поскольку он оказывает воздействие на широкий спектр систем организма", – отметил врач.

Он подчеркнул, что пятна на языке необязательно могут сигнализировать о COVID-19, поскольку налет может появиться по множеству причин. Но если человека беспокоят изменения на этом органе, он советует обратиться также к стоматологу.

Отметим, что несмотря на некоторые доказательства, "ковидный язык" не является официальным симптомом коронавируса. Но Спектор утверждает, что каждый пятый больной человек может иметь менее распространенные симптомы, которых нет в официальном списке. Основные обычно включают жар, постоянный кашель и потерю или изменение обоняния, или вкуса.

При этом другими признаками, которые испытывали люди с вирусом, включают:

сыпь,

головные боли

проблемы с пищеварением – тошнота и диарея.

Всемирная организация здравоохранения недавно добавила к этому списку также усталость, ломоту и боли в мышцах, боль в горле, конъюнктивит и изменение цвета пальцев рук и ног.

Поэтому врач призвал всех, у кого есть "странный симптом или даже просто головная боль и усталость", оставаться дома.

Вакцина от коронавируса – о чем ранее сообщал Главред: