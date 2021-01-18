"Ковидный язык": врачи удивили новым симптомом болезни

Пятна на языке необязательно могут сигнализировать о COVID-19, поскольку налет может появиться по множеству причин.
В Великобритании эпидемиолог Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона отметил, что все больше людей обращаются с жалобами на "странные язви во рту" после заражения коронавирусом.
По словам профессора, это может быть еще одним из симптомов COVID-19 и называется "ковидным языком", передает Huffpost. В своем Twitter он также выложил фотографию того, как этот орган выглядит у зараженного человека.
"Сначала мы лечили его, как если бы это был кандидоз полости рта, но, похоже, это не дало результата. Теперь мы просто наблюдаем, как человеку становится лучше – обычно примерно в то же время улучшается чувство вкуса. Этот вирус очень проблематичен для лечения, поскольку он оказывает воздействие на широкий спектр систем организма", – отметил врач.
Он подчеркнул, что пятна на языке необязательно могут сигнализировать о COVID-19, поскольку налет может появиться по множеству причин. Но если человека беспокоят изменения на этом органе, он советует обратиться также к стоматологу.
Отметим, что несмотря на некоторые доказательства, "ковидный язык" не является официальным симптомом коронавируса. Но Спектор утверждает, что каждый пятый больной человек может иметь менее распространенные симптомы, которых нет в официальном списке. Основные обычно включают жар, постоянный кашель и потерю или изменение обоняния, или вкуса.
При этом другими признаками, которые испытывали люди с вирусом, включают:
- сыпь,
- головные боли
- проблемы с пищеварением – тошнота и диарея.
Всемирная организация здравоохранения недавно добавила к этому списку также усталость, ломоту и боли в мышцах, боль в горле, конъюнктивит и изменение цвета пальцев рук и ног.
Поэтому врач призвал всех, у кого есть "странный симптом или даже просто головная боль и усталость", оставаться дома.
Вакцина от коронавируса – о чем ранее сообщал Главред:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer
- А в Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.