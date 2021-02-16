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Кружится голова во время подъема: названа причина

16 февраля 2021, 11:15

К счастью, есть способы борьбы с головокружением.

Боль
К счастью, есть способы борьбы с головокружением / sechenov.ru/

У большинства людей бывают приступы головокружения, и обычно это не серьезно и может быть связано с обезвоживанием или тепловым истощением.

Однако повторяющиеся приступы головокружения могут сигнализировать о синдроме постуральной тахикардии (PoTS) - аномальном учащении сердечных сокращений, которое происходит после того, как вы сядете или встанете, цитирует Express.co.uk врача, ведущей утреннего шоу на британском ТВ доктора Сары.

Доктор Сара обратила внимание на PoTS после того, как пациент позвонил в это утро и объяснил, как это состояние влияет на ее повседневную жизнь.

"PoTS может быть действительно изнурительным для многих людей", - объяснила доктор Сара.

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Она подтвердила, что звонивший уже принимал одно лекарство, и сообщила, что есть другие лекарства, которые также могут помочь снизить частоту сердечных сокращений.

К счастью, есть способы борьбы с головокружением, вызванным PoTS и другими состояниями, дома.

По словам доктора Сары, если вы начинаете чувствовать головокружение, лягте и поднимите ноги, чтобы улучшить кровообращение.

Она также сказала, что сжатие живота и ягодиц может помочь "выжать кровь обратно.

Кроме того, она добавила, что ношение компрессионных носков может помочь вернуть кровь по телу.

Чего следует избегать

Если вы чувствуете головокружение, некоторые действия могут усилить его, поэтому их лучше избегать.

NHS говорит, что вам не следует:

Внезапно наклониться

Не делайте все, что может быть опасно, когда у вас кружится голова, например, не управляйте автомобилем, не поднимайтесь по лестнице или не используйте тяжелую технику.

Лягте абсолютно ровно, если вам кажется, что все крутится.

Согласно NHS, вам следует обратиться к терапевту, если вы беспокоитесь о своем головокружении или головокружении, и оно не проходит или продолжает возвращаться.

Вам также следует обратиться к терапевту, если:

  • Вам труднее слышать
  • Звон или другие звуки в ушах (тиннитус)
  • У вас двоение в глазах, нечеткость зрения или другие изменения зрения
  • Вы чувствуете онемение лица, рук или ног
  • У вас есть другие симптомы, такие как обморок, головные боли, чувство или тошнота.

Я в опасности?

Существует ряд факторов риска, которые могут увеличить риск головокружения.

"У пожилых людей чаще возникают заболевания, вызывающие головокружение, особенно чувство дисбаланса", - поясняет клиника Майо.

По словам медиков, они также чаще принимают лекарства, которые могут вызвать головокружение.

Предыдущий эпизод головокружения также может повысить риск приступов головокружения.

"Если вы испытывали головокружение раньше, у вас больше шансов получить головокружение в будущем", - отмечает клиника Майо.

Стоит отметить, что головокружение может иметь побочные эффекты, например повышать риск падения и получения травм.

"Головокружение при вождении автомобиля или работе с тяжелой техникой может увеличить вероятность аварии", - предупреждает клиника Мэйо.

Он добавляет: "Вы также можете испытать долгосрочные последствия, если существующее состояние здоровья, которое может вызывать головокружение, не будет лечить".

здоровье
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