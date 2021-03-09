Лимонный сок: как он может улучшить здоровье

Лимонный сок использовался как натуральное средство на протяжении сотен лет / Лимон и витамин С

Сок лимона обычно используется для приготовления пищи или выпечки, но, как сообщается, цитрусовые также обладают многочисленными преимуществами для здоровья, включая улучшение диеты для похудения и даже помощь пищеварению.

Это пять "невероятных" способов, которыми лимонный сок может улучшить ваше здоровье, пишет Express.co.uk.

Лимонный сок использовался как натуральное средство на протяжении сотен лет благодаря своим антибактериальным свойствам.

Некоторые люди сообщают об улучшении пищеварения после добавления в свой рацион большего количества мякоти лимона.

Снижает вероятность образования камней в почках с помощью лимонного сока, а также улучшите диету для похудения.

Лимонный сок также используется для улучшения кожи, а также для поддержания нормального уровня сахара в крови.

Лимонный сок обладает рядом полезных для здоровья свойств благодаря богатому содержанию витамина С и калия. Регулярное добавление лимонного сока в свой рацион может стать ключом к снижению веса или даже снижению риска диабета.

Лимоны - один из самых распространенных видов цитрусовых, и их соки обычно используются при приготовлении пищи.

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Но добавление в выпечку большего количества лимонного сока может оказаться более полезным, чем просто улучшение вкуса.

Он веками использовался в качестве естественного средства оздоровления из-за его антибактериальных свойств.

Лимоны также богаты витамином С, кальцием, калием и фолиевой кислотой, которые полезны для организма.

"Лимоны - это нечто большее, чем кажется на первый взгляд", - сказал американский поставщик медицинских услуг UPMC.

Этот фрукт может хорошо сочетаться с некоторыми из ваших любимых блюд, но он также обладает невероятной пользой для здоровья. Лимоны богаты питательными веществами, способствуют снижению веса и даже помогают предотвратить образование камней в почках".

Улучшает пищеварение

Сообщается, что лимоны могут улучшить ваше пищеварение. Мякоть содержит клетчатку, стимулирующую выработку ферментов.

Эти ферменты помогают избавиться от нежелательных шлаков из организма.

Сочетание мякоти лимона с кожурой фруктов также может снизить риск запора.

Камни в почках

Вы можете снизить свои шансы на развитие камней в почках, добавив в свой рацион больше лимонного сока, добавили в UPMC.

Сок предотвращает накопление кальция, которое в противном случае привело бы к образованию камней в почках.

"Лимонный сок помогает предотвратить образование камней в почках, повышая уровень цитрата в моче", - говорится в сообщении.

"Цитрат связывается с кальцием, что помогает предотвратить образование камней в почках".

Потеря веса

Некоторые люди, пытающиеся похудеть, предлагают добавить в свой рацион больше лимонного сока.

В соке содержится пектин, который увеличивает чувство сытости - ощущение сытости дольше.

Повышение насыщения снижает ваши шансы перекусить в конце дня, что добавит больше калорий в ваш рацион.

По его словам, высокое содержание клетчатки в лимоне может также привести к снижению веса и жира.

Улучшает кожу

Природные антибактериальные свойства лимонов могут отшелушивать кожу и помочь избавиться от черных точек.

Его витамин С может также способствовать синтезу коллагена, который добавляет коже еще один слой защиты.

Риск диабета

Добавление в свой рацион большего количества лимонного сока может снизить вероятность появления симптомов диабета.

Сок богат клетчаткой, которая помогает контролировать уровень сахара в крови и избегать скачков глюкозы в крови.