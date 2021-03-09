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Лимонный сок: как он может улучшить здоровье

9 марта 2021, 18:33

Лимонный сок использовался как натуральное средство на протяжении сотен лет.

Лимоны
Лимонный сок использовался как натуральное средство на протяжении сотен лет / Лимон и витамин С

Сок лимона обычно используется для приготовления пищи или выпечки, но, как сообщается, цитрусовые также обладают многочисленными преимуществами для здоровья, включая улучшение диеты для похудения и даже помощь пищеварению.

Это пять "невероятных" способов, которыми лимонный сок может улучшить ваше здоровье, пишет Express.co.uk.

  • Лимонный сок использовался как натуральное средство на протяжении сотен лет благодаря своим антибактериальным свойствам.
  • Некоторые люди сообщают об улучшении пищеварения после добавления в свой рацион большего количества мякоти лимона.
  • Снижает вероятность образования камней в почках с помощью лимонного сока, а также улучшите диету для похудения.
  • Лимонный сок также используется для улучшения кожи, а также для поддержания нормального уровня сахара в крови.
  • Лимонный сок обладает рядом полезных для здоровья свойств благодаря богатому содержанию витамина С и калия. Регулярное добавление лимонного сока в свой рацион может стать ключом к снижению веса или даже снижению риска диабета.

Лимоны - один из самых распространенных видов цитрусовых, и их соки обычно используются при приготовлении пищи.

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Но добавление в выпечку большего количества лимонного сока может оказаться более полезным, чем просто улучшение вкуса.

Он веками использовался в качестве естественного средства оздоровления из-за его антибактериальных свойств.

Лимоны также богаты витамином С, кальцием, калием и фолиевой кислотой, которые полезны для организма.

"Лимоны - это нечто большее, чем кажется на первый взгляд", - сказал американский поставщик медицинских услуг UPMC.

Этот фрукт может хорошо сочетаться с некоторыми из ваших любимых блюд, но он также обладает невероятной пользой для здоровья. Лимоны богаты питательными веществами, способствуют снижению веса и даже помогают предотвратить образование камней в почках".

Улучшает пищеварение

Сообщается, что лимоны могут улучшить ваше пищеварение. Мякоть содержит клетчатку, стимулирующую выработку ферментов.

Эти ферменты помогают избавиться от нежелательных шлаков из организма.

Сочетание мякоти лимона с кожурой фруктов также может снизить риск запора.

Камни в почках

Вы можете снизить свои шансы на развитие камней в почках, добавив в свой рацион больше лимонного сока, добавили в UPMC.

Сок предотвращает накопление кальция, которое в противном случае привело бы к образованию камней в почках.

"Лимонный сок помогает предотвратить образование камней в почках, повышая уровень цитрата в моче", - говорится в сообщении.

"Цитрат связывается с кальцием, что помогает предотвратить образование камней в почках".

Потеря веса

Некоторые люди, пытающиеся похудеть, предлагают добавить в свой рацион больше лимонного сока.

В соке содержится пектин, который увеличивает чувство сытости - ощущение сытости дольше.

Повышение насыщения снижает ваши шансы перекусить в конце дня, что добавит больше калорий в ваш рацион.

По его словам, высокое содержание клетчатки в лимоне может также привести к снижению веса и жира.

Улучшает кожу

Природные антибактериальные свойства лимонов могут отшелушивать кожу и помочь избавиться от черных точек.

Его витамин С может также способствовать синтезу коллагена, который добавляет коже еще один слой защиты.

Риск диабета

Добавление в свой рацион большего количества лимонного сока может снизить вероятность появления симптомов диабета.

Сок богат клетчаткой, которая помогает контролировать уровень сахара в крови и избегать скачков глюкозы в крови.

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