Магнитная буря сегодня будет трепать сосуды до Рождества

Магнитная буря 5-7 января - как сильно сдавит голову на Рождество 2021 / Reuters

Довольно неприятная магнитная буря начинается сегодня и закончится лишь на Рождество 2021.

Магнитная буря 5 января 2021 начнется ближе к вечеру. Это будут сравнительно несильные геомагнитные колебания. Они могут спровоцировать проблемы со сном, раздражение и, как следствие, усталость. Но апогей метеоудара придется на среду – Рождественский Сочельник.

Магнитная буря 6 января 2021 уже достигнет четырех-пяти баллов. Сервис Магнитные бури Гисметео и прогноз ФИАН пик этой магнитной бури прогнозируют на утро – ориентировочно на 5-7 утра по киевскому времени.

Магнитная буря 7 января 2021, на Рождество, станет завершающим аккордом: ФИАН и NASA оценивают ее в слабые три балла. Хотя магнитное поле Земли еще будет неспокойным.

Читайте такжеСочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на столК тому же столь длительное негативное геомагнитное воздействие крайне выматывает организм. Поэтому на рассеяность и слабость в эти дни жалуются не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди. Также в этот период у людей возможны головокружения, тахикардия и приступы одышки даже после небольших физических нагрузок.

Поэтому в ближайшие 3 дня стоит:

начинать утро с контрастного душа;

не отказываться от умеренных физических нагрузок, но ни в коем случае не усердствовать с ними (стретчинг, йога и прогулки на свежем воздухе в полутемное время суток – наиболее подходящие виды активности);

правильно питаться – без алкоголя, избытка кофеина, соленого, жирного и острого;

следить за своим артериальным давлением;

пить больше воды, мятного чая и натуральных напитков (морсы, компоты узвары);

постараться меньше реагировать на стрессы;

держать под рукой нужные лекарства.

Прогноз магнитных бурь на январь 2021 обещает, что неспокойным будет еще один важный церковный праздник января – Крещение Господне 2021. Так, следующая сильная магнитная буря ожидается с 17 по 20 января 2021.

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