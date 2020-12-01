Магнитные бури в декабре 2020 начнутся с мощной атаки на сосуды

Магнитная буря сегодня продлится до 2 декабря - чем опасна и как пережить / 1zoom.ru

Магнитные бури в декабре 2020 будут частыми и сильными. Но если изначально первый метеоудар месяца эксперты обещали 3-го и 4-го числа – то обновленный прогноз магнитных бурь на декабрь 2020 фиксирует первые серьезные геомагнитные возмущения уже сегодня.

Довольно сильная магнитная буря 1 и 2 декабря 2020 в первую очередь повлияет на работоспособность и психологическое состояние.

Магнитные бури, как сообщает Гисметео, начнутся сегодня около 17:00 по Киеву. Геомагнитные возмущения оцениваются в четыре балла.

В это время люди могут пострадать из-за своей повышенной раздражительности или агрессивности. По ночам у метеозависимых людей будут наблюдаться проблемы со сном, а по утрам – апатия и упадок сил.

Также магнитные бури приносят с собой головные боли и скачки давления. Людям с хроническими заболеваниями лучше держать под рукой те лекарства, которые им прописал врач.

Вечером перед сном стоит выбраться на прогулку на свежем воздухе – или хорошо проветрить спальню.

Кофе и алкоголь стоит заменить водой и травяными чаями, а жирный фастфуд если не убрать совсем, то хотя бы разбавить овощными гарнирами.

Читайте такжеКалендарь стрижек на декабрь 2020: как привлечь деньги и любовь

Повышенное давление: симптомы и что делать, если у человека высокое давление

Читайте такжеПолезный лунный календарь садоводов и огородников на декабрь 2020