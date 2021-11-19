Маска лучше всего защищает от распространения COVID-19 – новое исследование ученых

Ношение маски снижает риск заражения коронавирусом на 53% - ученые / pixabay

Ношение защитных масок – наиболее эффективный способ защитить свой организм в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такие средства защиты снижают риск заражения на 53%. Частое мытье рук защищает более чем на 50%. А вот социальная дистанция помогает уберечься от коронавируса только на 25%.

Об этом говорится в исследовании международной группы ученых из Австралии, Китая и Великобритании. Результаты их работы опубликованы научным журналом British Medical Journal (The BMJ).Читайте такжеУченые назвали идеальную ткань для защитной маски от коронавируса

В научном исследовании приняли участие более 400 тысяч людей. Среди них у более 2,5 тысячи людей был установлен диагноз коронавирусная инфекция. Выяснилось, что ношение защитной маски снижает риск заразиться коронавирусом на 53%. Мытье рук – более чем на 50% (количество исследований по данному пункту оказалось незначительным и ученые пришли к выводу, что работу нужно продолжить). Соблюдение социальной дистанции позволяет защититься от вируса только на 25%.

"Ряд защитных и социальных мер, в том числе мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции, связаны со снижением заболеваемости коронавирусом", - добавили ученые.

Они подчеркнули, что большинство вакцин против COVID-19 не когут на 100% защитить человека от коронавируса, поэтому наряду с вакцинацией нужно соблюдать и профилактические меры.

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Напомним, японские ученые из Института медицины при Токийском университете провели эксперимент, который продемонстрировал, что ношение медицинских масок на 80% снижает риск заразиться коронавирусной инфекцией.

Украинский врач-вирусолог Вадим Аристов рассказал о том, что лучшим видом маски для защиты от коронавируса является респиратор. По его словам, респираторы в 8-12 раз эффективнее обычных масок.

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