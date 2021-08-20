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Маскируется под другую болезнь: врач раскрыл, в чем коварство Дельта-штамма

20 августа 2021, 01:24
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Для индийского штамма коронавируса не характерен такой симптом как потеря вкуса и обоняния. Зато проявляется дополнительный симптом – ринит.

коронавирус
Штамм коронавируса Дельта начал маскироваться под ОРВИ / Фото Reuters

Традиционная диагностика коронавируса COVID-19 усложнилась, заявил врач-эпидемиолог Сергей Кравченко. По его словам, ранее был специфический симптом коронавируса – отсутствие вкуса и запаха. Но для штамма Дельта это не характерно.

"Диагностика осложняется еще и тем, что есть дополнительный симптом – риниты. Поэтому коронавирус можно перепутать с другими острыми респираторными болезнями – грипп, парагрипп, аденовирус, ОРВИ и тому подобное. Это затрудняет проведение дифференциальной диагностики", - объяснил врач в интервью изданию Obozrevatel.

Основные симптомы COVID-19

Три наиболее распространенных симптома коронавируса – высокая температура, постоянный кашель и потеря вкуса и обоняния. Эти симптомы COVID-19 могут проявляться как у взрослых, так и у детей.

Однако исследования свидетельствует, что кашель, потеря вкуса и обоняния у детей случаются очень редко. Чаще у детей наблюдается лихорадка - именно она является главным симптомом COVID-19 чуть ли не у половины детей.

Как сообщал Главред, ранее и.о. гендиректора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко заявила, что с начала пандемии симптомы коронавируса у пациентов сильно изменились. По ее словам, некоторые люди описывают симптомы COVID-19 в виде тошноты и расстройства стула.

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Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на 13 августа, на территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев заболевания Дельта-штаммом коронавируса. То есть общее количество эпизодов возросло вдвое.

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.

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