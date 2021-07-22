Медики перечислили главные признаки сердечного приступа

Врачи-кардиологи не перестают предупреждать и предупреждать людей - ни в коем случае нельзя упускать из виду список признаков сердечного приступа.
Врачи перечислили самые распространенные признаки сердечного приступа. Об этом сообщается на специализированном портале British Heart Foundation.
Медики призвали пациентов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если боль в груди возникла внезапно и усиливается, а затем распространяется на руки, спину, а также шею или челюсть. Еще одним симптомом сердечного приступа является одышка.
К другим признакам медики относят потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, а также чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.
К слову, ранее, в феврале 2020 года кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии сообщили, что снизить риск сердечного приступа на 48% может помочь дневной сон дважды в неделю.
У тех участников эксперимента, которые спали днем каждый день, риск сердечного приступа не снижался, а увеличивался. Те, кто устраивал дневной сон два раза в неделю, снизили тем самым риск сердечного приступа, причем продолжительность сна в их случае не имела решающего значения.
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Напомним, ранее западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.
А необычный – кислый - привкус во рту может быть симптомом инфаркта.