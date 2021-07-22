Медики перечислили главные признаки сердечного приступа / ua.depositphotos.com

Врачи перечислили самые распространенные признаки сердечного приступа. Об этом сообщается на специализированном портале British Heart Foundation.

Медики призвали пациентов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если боль в груди возникла внезапно и усиливается, а затем распространяется на руки, спину, а также шею или челюсть. Еще одним симптомом сердечного приступа является одышка.

К другим признакам медики относят потливость, головокружение, внезапное чувство тревоги, а также чрезмерный кашель или хрипы из-за скопления жидкости в легких.

К слову, ранее, в феврале 2020 года кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии сообщили, что снизить риск сердечного приступа на 48% может помочь дневной сон дважды в неделю.

У тех участников эксперимента, которые спали днем каждый день, риск сердечного приступа не снижался, а увеличивался. Те, кто устраивал дневной сон два раза в неделю, снизили тем самым риск сердечного приступа, причем продолжительность сна в их случае не имела решающего значения.

Реклама

Читайте такжеСердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения риска

Напомним, ранее западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.

А необычный – кислый - привкус во рту может быть симптомом инфаркта.