Меланома: симптомы, которые должны насторожить

Кто находится в повышенной зоне риска развития меланомы и как избежать перерождения родинок - разобрался Главред.
Меланома – злокачественное образование кожи, которое состоит из пигментных клеток – меланоцитов. Она опасна, тем, что имеет довольно агрессивное течение и при несвоевременном выявлении, может метастазировать в близлежащие органы. Как понять, что у тебя меланома, и как предотвратить ее развитие, разобрался Главред.
О том, могут ли навредить родинки, читайте в нашем материале: Опасны ли родинки для тела - ответ дерматологов.
Меланома: факторы риска
В большинстве случаев рак кожи развивается из родинок – скоплений меланоцитов. Если у вас много родинок, особенно на местах, где невозможно провести самостоятельную диагностику и заметить изменения – регулярные визиты к дерматологу помогут предотвратить развитие опухоли.
В группу риска попадают люди со светлыми волосами и кожей, с большим количеством родинок и веснушек, а также те, кто регулярно наведывается в солярий и загорает на пляже в опасные часы.
Среди факторов, которые провоцируют развитие опухоли, можно выделить:
- травмы родинок или папиллом;
- длительное пребывание под ультрафиолетовыми лучами;
- заболевания эндокринной системы;
- снижение иммунитета;
- наследственность.
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Меланома: симптомы
Для того, чтобы обнаружить опухоль на ранней стадии и увеличить шансы на успешное выздоровление необходимо раз в несколько месяцев проводить осмотр родинок. Особенно это касается людей, которые находятся в группе риска. Признаки того, что родинка стала злокачественной:
- изменение цвета;
- неоднородность цвета – родинка с несколькими оттенками;
- увеличение образования в размерах;
- асимметрия;
- нарушение границ родинки;
- воспаление и покраснение участка кожи вокруг образования;
- затвердение или уплотнение;
- кровоточивость, трещины или шелушение.
При обнаружении хотя бы одного симптома, не откладывайте визит к врачу!
Доброкачественная меланома
Доброкачественной меланомой является здоровая родинка. Скопление пигментных клеток на определенных участках тела само по себе не опасно, но при наличии раздражающих факторов может начаться их перерождение в злокачественную форму. Чрезвычайно важно заметить изменения, когда опухоль находится в поверхностном слое кожи.
Профилактика меланомы
Для того, чтобы сохранить здоровье кожи и избежать развития опасной опухоли, необходимо придерживаться следующих правил:
- Избегайте агрессивных ультрафиолетовых лучей в период с 10 часов утра до 16 часов вечера;
- Выходя на улицу в опасный промежуток, носите одежду, которая прикрывает руки и ноги и головной убор;
- Не забывайте про солнцезащитные средства с SPF 30, а в летнее время 50+;
- Людям из группы риска нужно избегать посещения соляриев;
- Регулярный осмотр всех родинок самостоятельно или у дерматолога.