Меланома: симптомы, которые должны насторожить

Симптомы меланомы / aksimed.ua

Меланома – злокачественное образование кожи, которое состоит из пигментных клеток – меланоцитов. Она опасна, тем, что имеет довольно агрессивное течение и при несвоевременном выявлении, может метастазировать в близлежащие органы. Как понять, что у тебя меланома, и как предотвратить ее развитие, разобрался Главред.

О том, могут ли навредить родинки, читайте в нашем материале: Опасны ли родинки для тела - ответ дерматологов.

Меланома: факторы риска

В большинстве случаев рак кожи развивается из родинок – скоплений меланоцитов. Если у вас много родинок, особенно на местах, где невозможно провести самостоятельную диагностику и заметить изменения – регулярные визиты к дерматологу помогут предотвратить развитие опухоли.

В группу риска попадают люди со светлыми волосами и кожей, с большим количеством родинок и веснушек, а также те, кто регулярно наведывается в солярий и загорает на пляже в опасные часы.

Среди факторов, которые провоцируют развитие опухоли, можно выделить:

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травмы родинок или папиллом;

длительное пребывание под ультрафиолетовыми лучами;

заболевания эндокринной системы;

снижение иммунитета;

наследственность.

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Меланома: симптомы

Для того, чтобы обнаружить опухоль на ранней стадии и увеличить шансы на успешное выздоровление необходимо раз в несколько месяцев проводить осмотр родинок. Особенно это касается людей, которые находятся в группе риска. Признаки того, что родинка стала злокачественной:

изменение цвета;

неоднородность цвета – родинка с несколькими оттенками;

увеличение образования в размерах;

асимметрия;

нарушение границ родинки;

воспаление и покраснение участка кожи вокруг образования;

затвердение или уплотнение;

кровоточивость, трещины или шелушение.

При обнаружении хотя бы одного симптома, не откладывайте визит к врачу!

Как понять что у тебя меланома / daily-med.com.ua

Доброкачественная меланома

Доброкачественной меланомой является здоровая родинка. Скопление пигментных клеток на определенных участках тела само по себе не опасно, но при наличии раздражающих факторов может начаться их перерождение в злокачественную форму. Чрезвычайно важно заметить изменения, когда опухоль находится в поверхностном слое кожи.

Профилактика меланомы

Для того, чтобы сохранить здоровье кожи и избежать развития опасной опухоли, необходимо придерживаться следующих правил: