Мощная магнитная буря декабря 2020: головы будут болеть даже у здоровых

Магнитные бури в декабре 2020 - голова поболит на День святого Николая / 1zoom.ru

Магнитная буря 17 декабря 2020 откроет цикл интенсивных геомагнитных ударов по здоровью.

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2020 показывал, что этот метеоудар начнется с 18 декабря – однако теперь ФИАН обещает нам спокойную пятницу. В то же время NASA и сервис Магнитные бури Гисметео показывают, что магнитные бури уже сегодня накроют Землю. Это будут довольно слабые возмущения – около трех баллов при планетарном индексе 8.

Читайте такжеДень святого Николая Чудотворца – всё, что надо знать про праздник 19 декабряДень святого Николая 2020, который в Украине, России и других православных странах отмечается 19 декабря, пройдет относительно спокойно. Магнитные возмущения в этот день не прогнозируются.

Однако сильная магнитная буря 20 декабря 2020 грозит спровоцировать проблемы со сном уже с вечера субботы. У метеозависимых людей может наблюдаться нервозность или, наоборот, чувство апатии. Также у метеозависимых уже к вечеру Дня святого Николая может разболеться голова.

Магнитная буря с 20 по 22 декабря 2020 является самой серьезной в этом месяце. Поэтому она может спровоцировать проблемы даже у людей без метеозависимости. На пике эта магнитная буря, по прогнозу, достигнет уровня G2.

А, по данным NASA, закончится буря только к вечеру 24 декабря. Хотя уже 23-го числа она пойдет на спад: планетарный индекс с 12 опустится до 10, а 24 декабря – до 8. К стандартному показателю 5 планетарный индекс Земли вернется только 25 декабря.

Поэтому, начиная с 17-го числа – и до середины следующей недели, не стоит нагружать свой организм излишними физическими нагрузками, свою нервную систему – стрессами, а свой желудок – жирной пищей. Стоит уменьшить потребление соли. Тем, у кого магнитные бури провоцируют скачки артериального давления – необходимо держать под рукой тонометр.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и Крещение

Повышенное давление: симптомы и что делать, если у человека высокое давление

Читайте такжеПолезный лунный календарь садоводов и огородников на декабрь 2020