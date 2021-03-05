Может ли аллергия вызывать температуру: врач раскрыл карты

Симптомы, сходные с симптомами аллергии, и могут вызывать жар. / ТСН

Аллергия не вызывает лихорадки. В некоторых случаях она может вызвать проблемы со здоровьем, которые могут привести к повышению температуры, например, инфекция носовых пазух.

Другие состояния, такие как бактериальные или вирусные инфекции, могут иметь симптомы, сходные с симптомами аллергии, и могут вызывать жар.

Может ли аллергия вызвать жар?

По данным Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, аллергия не вызывает лихорадку.

Если человек страдает лихорадкой наряду с симптомами аллергии, такими как насморк или заложенный нос, вероятной причиной является инфекция носовых пазух.

Кроме того, сенная лихорадка или аллергический ринит не вызывают у человека лихорадки. Аллергический ринит возникает как реакция на триггерные факторы окружающей среды, такие как пыльца, плесень и перхоть домашних животных.

Хотя аллергический ринит не вызывает лихорадки, у людей с аллергическим ринитом или астмой чаще развиваются хронические инфекции носовых пазух, которые могут вызвать лихорадку.

Американская академия аллергии, астмы и иммунологии отмечает, что это связано с тем, что наличие астмы или аллергического ринита может привести к воспалению дыхательных путей.

Общие симптомы аллергии

Симптомы аллергии могут включать:

заложенный или насморк

чихание

слезящиеся, зудящие глаза

зуд в носу и нёбе

кашель

хрипы

одышка

стеснение в груди

кожная сыпь и крапивница

усталость

головная боль

тошнота

рвота

Что может вызвать симптомы аллергии и лихорадку?

Вирусные инфекции могут вызвать у человека наряду с лихорадкой развитие симптомов аллергии.

Одним из примечательных признаков того, что у человека есть аллергия, является то, что симптомы аллергии длятся только до тех пор, пока человек подвергается воздействию аллергена. Другие причины, такие как грипп или простуда, могут длиться намного дольше.

Кроме того, аллергия вызывает у человека зуд и слезотечение. Обычно это не происходит вместе с простудой или гриппом.

Синусит

Синусит - это отек носовых пазух человека. Это полые полости на лице, вокруг щек, носа и в области глаз. Слизь в носовых пазухах обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха.

Однако, если пазухи опухают, слизь может не стекать должным образом и будет накапливаться.

Синусит обычно возникает после инфекции, такой как простуда или грипп.

При остром синусите у человека может подняться температура.

Другие симптомы острого синусита могут включать:

боль во лбу и щеках

густые желтые или зеленые выделения из носа

скопление

кашель

зубная боль

Грипп

Грипп может вызывать симптомы, схожие с аллергией, потому что оба заболевания влияют на дыхательную систему.

Заболевание гриппом может вызвать жар, который может длиться 3–4 дня.

Другие возможные симптомы гриппа включают:

насморк или заложенный нос

грудь

кашель

больное горло

головная боль

усталость

ломота в теле и боли

Зудящие водянистые глаза чаще возникают при аллергии, чем при гриппе.

Простуда

Простуда возникает из-за заражения вирусом.

Простуда может вызвать повышение температуры и озноб, хотя это случается редко.

Симптомы обычно включают:

боли тела

головные боли

чихание

заложенный или насморк

кашель

больное горло

Диагностика

Людям может потребоваться проконсультироваться с врачом, чтобы определить причину лихорадки.

Чтобы найти основную причину, врач проведет медицинский осмотр и изучит историю болезни. Они также могут заказать дополнительные тесты, такие как:

анализы крови

анализ стула и мочи

мазок из горла

образец слизи

рентгеновские лучи

Чтобы диагностировать аллергию, людям может потребоваться посещение аллерголога. Аллерголог соберет полную историю болезни и проведет определенные тесты.

Кожные пробы могут указать на любую чувствительность людей к распространенным аллергенам, таким как пыльца, продукты питания, латекс или лекарства.

Американский фонд астмы и аллергии отмечает, что аллергологи также могут проводить анализы крови, если у людей есть кожная сыпь или они принимают лекарства, которые могут повлиять на результаты кожных проб.

Используя историю болезни, физический осмотр и результаты различных тестов, аллерголог сможет диагностировать аллергию. После этого они смогут разработать наиболее подходящий план лечения и ведения.

Лечение

Лечение будет зависеть от основной причины.

Если человек болеет гриппом или простудой, он может лечить симптомы домашними средствами, такими как:

много отдыхать

пить много жидкости

прием безрецептурных обезболивающих, таких как парацетамол или ибупрофен

использование противозастойных средств или назальных спреев, чтобы уменьшить заложенность носа

избегать алкоголя и кофеина, так как они могут привести к обезвоживанию

Кроме того, человек может попробовать приложить теплый компресс ко лбу и щекам, если он испытывает болезненное давление из-за синусита.

Узнайте больше о домашних средствах и вариантах лечения синусита здесь.

Чтобы вылечить лихорадку, человек может:

достаточно времени для отдыха

пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания

принимать безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен или парацетамол

Если у человека есть аллергия, он может обратиться к врачу или аллергологу, чтобы найти план лечения, который поможет ему справиться с симптомами.

Лечение зависит от аллергии, но может включать:

антигистаминные препараты

кортикостероиды для уменьшения воспаления в носу

иммунотерапия, такая как уколы от аллергии или таблетки

избегать известных аллергенов, таких как определенные продукты или лекарства

носить солнцезащитные очки или маску для лица, когда рядом с пыльцой или другими аллергенами

оставаться в помещении во время большого количества пыльцы

регулярная чистка подстилки, полов и других поверхностей, чтобы уменьшить количество пылевых клещей, плесени и перхоти домашних животных

Когда обращаться к врачу

Если человек не уверен в причине своих симптомов, ему следует обратиться за советом к врачу.

Они также могут пожелать обратиться к врачу, если у них симптомы гриппа длятся более 10 дней или если симптомы не улучшаются при приеме безрецептурных лекарств.

Также следует поговорить с врачом, если лихорадка вызывает:

непроизвольная дрожь, тряска или стук зубов

высокая температура тела без пота

ухудшение симптомов

галлюцинации, спутанность сознания или сонливость

кожная сыпь

мышечные спазмы

учащение пульса

рвота

Также рекомендуется проконсультироваться с врачом, если у взрослых или детей температура превышает 40 ° C.

Людям следует обращаться за неотложной медицинской помощью, если у них наблюдаются симптомы крайней аллергической реакции, называемой анафилактическим шоком. Симптомы включают: