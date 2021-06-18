Можно ли неограниченно продлевать жизнь человека - ответ ученых

Можно ли неограниченно продлевать жизнь человека/ Suvomoy Nandy / flickr

Международная группа ученых опровергла миф, согласно которому молодость и жизнь человека можно продлевать почти неограниченно за счет изменения образа жизни. Согласно результатам, опубликованным в журнале Nature Communications, у людей и родственных им животных уровень смертности в позднем возрасте строго определяется биологическими свойствами организма.

Известно, что максимальная продолжительность жизни человека росла с середины XIX века примерно на три месяца в год. Дальнейшее увеличение продолжительности жизни зависит от того, возможно ли каким-либо образом снизить смертность в позднем возрасте. Однако корреляции между скоростью старения и другими характеристиками жизненного цикла (смертность до созревания, возраст первого размножения, уровень рождаемости) у разных видов животных указывают на то, что скорость старения фиксирована, а смерть при исключении факторов внешней среды будет наступать примерно в одном и том же позднем возрасте.

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ля проверки гипотезы инвариантной скорости старения ученые собрали большой набор данных по повозрастным показателям смертности нескольких популяций разных родов приматов, включая африканских обезьян (два рода), центральноамериканских и южноамериканских обезьян (один род), человекообразных обезьян (два рода) и индриидов (мадагаскарские лемуры). Также исследователи изучили данные о рождении и смерти в девяти различных человеческих популяциях Европы, Карибского бассейна и Украины XVII-XX веков, а также двух групп охотников-собирателей в 1900-2000 годах.

Во всех случаях авторы выявили одну и ту же общую картину: высокий риск смерти в младенчестве, который быстро снижается в незрелом и подростковом возрасте, остается низким до раннего взросления, а затем постоянно увеличивается в пожилом возрасте. При этом все наблюдаемые различия в ожидаемой продолжительности жизни и равенстве продолжительности жизни объясняется вариациями в смертности молодых особей, а не неоднородной смертностью на протяжении всей жизни.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.