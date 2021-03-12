УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Можно ли забеременеть сразу после отмены противозачаточных

12 марта 2021, 10:52

Ответ на этот вопрос может зависеть не только от того, когда женщина перестала принимать таблетки.

Тестнабеременность
Ответ на этот вопрос может зависеть не только от того, когда женщина перестала принимать таблетки. / Pixabay

Прием таблетки не означает, что женщина никогда не хочет забеременеть.

Если наступает время, когда женщина действительно хочет забеременеть, она может задаться вопросом, сколько времени ей потребуется, чтобы забеременеть.

Ответ на этот вопрос может зависеть не только от того, когда она перестала принимать таблетки, но и от других факторов, включая возраст и общее состояние здоровья, пишет Medical News Today.

Читайте такжеШесть признаков того, что пора заканчивать прием противозачаточных таблеток

Факты о том, как забеременеть после прекращения приема таблеток

  • Иногда прием таблетки позволяет скрыть нарушения менструального цикла.
  • Женщины могут не забеременеть сразу после прекращения приема таблеток, поскольку менструальный цикл восстанавливается.

Что говорят исследования?

Исследование показало, что женщинам, которые начали принимать противозачаточные таблетки в возрасте до 21 года, может быть труднее забеременеть по сравнению с теми, кто начал принимать противозачаточные таблетки после 21 года.

Согласно датскому исследованию 2013 года, опубликованному в журнале Human Reproduction, прием оральных контрацептивов может привести к краткосрочной задержке наступления беременности на 2-6 месяцев, когда женщина прекращает прием таблетки, по сравнению с другими видами контрацепции.

В исследование были включены 3727 женщин в возрасте от 18 до 40 лет.

Участниц попросили ежемесячно заполнять анкету в течение 12 месяцев, чтобы определить, наступила ли беременность.

Исследователи также обнаружили, что женщины, которые принимали противозачаточные таблетки в течение более длительного, а не более короткого периода времени, с большей вероятностью забеременели.

Точно так же длительное употребление не оказало отрицательного влияния на вероятность забеременеть.

Исследование также показало, что женщины, которые принимали противозачаточные таблетки, начиная с возраста 21 года, с меньшей вероятностью забеременели по сравнению с женщинами, которые начали принимать противозачаточные таблетки после 21 года.

Исследователи предположили, что более молодые женщины, начинающие принимать противозачаточные таблетки, могут иметь больше нарушений в менструальном цикле по сравнению с женщинами, начинающими принимать противозачаточные таблетки позже.

Более раннее исследование, опубликованное в выпуске журнала "Акушерство и гинекология" за 2009 год, показало, что предыдущее использование оральных контрацептивов не влияет на зачатие в краткосрочной перспективе или в течение одного года после попытки зачать ребенка.

Как действует таблетка

Противозачаточные таблетки служат нескольким целям, в том числе:

  • поддержание постоянного уровня гормонов
  • остановка пика эстрогена, вызывающего овуляцию
  • утолщение цервикальной слизи, поэтому сперма не может достичь яйцеклетки

Помимо предотвращения беременности, прием противозачаточных таблеток дает женщинам ряд преимуществ. К ним относятся уменьшение кровотечений и спазмов во время менструального цикла и снижение риска кист яичников.

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, при ежедневном приеме в одно и то же время противозачаточные таблетки предотвращают беременность у 91 процента женщин, принимающих комбинированные таблетки, и 95 процентов женщин, принимающих мини-таблетки.

Когда женщина желает забеременеть, она прекращает прием таблеток.

Сколько времени нужно, чтобы менструальный цикл восстановился?

По данным Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства (NHS), менструация у женщины может быть нерегулярной в течение до 3 месяцев после того, как она перестанет принимать таблетки.

Врачи называют первые месячные у женщины после прекращения приема таблеток "кровотечением отмены", при котором у нее могут возникнуть кровотечения, отличные от ее месячных во время приема таблеток.

Врачи называют следующий период у женщины "естественным периодом", который больше похож на ее типичный период.

Возможно, что нерегулярный менструальный цикл или восстановление естественного менструального цикла после приема таблеток могут повлиять на способность женщины к зачатию.

Примеры факторов, влияющих на вероятность зачатия после прекращения приема противозачаточных таблеток, включают:

Общее состояние здоровья женщины: на вероятность зачатия могут влиять такие факторы, как заболевания щитовидной железы, заболевания гипофиза или синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Женщины, страдающие ожирением или чрезмерно худые, также могут испытывать трудности с зачатием.

Репродуктивное здоровье женщины. Женщины, у которых в анамнезе были инфекции органов малого таза, закупорка маточных труб или эндометриоз, могут испытывать большие трудности с зачатием.

Репродуктивное здоровье мужчины: низкое количество сперматозоидов может повлиять на шансы пары забеременеть

.Как часто пара занимается сексом: "Обычный" секс при попытке зачать ребенка - это, как правило, секс каждые 2–3 дня. Менее частый секс с меньшей вероятностью приведет к беременности.

Женский возраст: частота беременностей снижается после достижения женщинами 35-летнего возраста. По данным NHS, 92 процента женщин в возрасте от 19 до 26 могут зачать в течение 1 года после незащищенного секса.

По оценкам, 82 процента женщин в возрасте от 35 до 39 лет могут зачать в течение 1 года после незащищенного секса.

Большинство акушеров используют отметку в 1 год после незащищенного секса как веху в оценке фертильности. Если пара не забеременела после попыток в течение 1 года, они могут пожелать обратиться к акушеру для дальнейшего обследования.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Можно ли забеременеть сразу после отмены противозачаточных». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Каскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережитьКаскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережить Антираковая ягода: врачи назвали супермощный фруктАнтираковая ягода: врачи назвали супермощный фрукт Как пищевую соду правильно применять в народной медицинеКак пищевую соду правильно применять в народной медицине Какие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответКакие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответ О какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертовО какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертов

Последние новости

12:02
У берегов Африки пираты напали на танкер с украинцами и захватили заложников
11:44
Надя Дорофеева выпустила концертный клип на песню А tebe
11:42
Как похудеть на 10 килограмм быстро и без вреда для здоровья Видео
11:37
В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине Видео
11:36
В Украине объявили штормовое предупреждение: кому готовиться к непогоде Видео
Реклама
11:17
Гороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корысть
11:02
Эксперт назвал недругов Украины в Европе Видео
10:58
В Слуге народа раскрыли планы по национализации Мотор Сичи Видео
10:52
Можно ли забеременеть сразу после отмены противозачаточных Видео
10:36
Отключат свет и воду: в Тернополе пригрозили жесткими мерами нарушителям карантина Видео
10:20
Стало известно, почему пошел на дно сухогруз с украинцами на борту Видео
10:09
При Байдене США будут мириться с Москвой за счет Украины мнение
09:54
Пекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализации Мотор Сичи Видео
09:45
Киев предупредили о скачке температуры: названы даты Видео
09:23
В Киеве горел дом престарелых: внутри находились 65 пожилых людей Видео
09:00
Киевлян предупредили о росте цифр в февральских платежках за отопление Видео
08:48
Почему Украине нужен английский как второй государственный язык мнение
08:45
Поклонская назвала себя украинкой и озвучила предложение для Зеленского
08:20
В Украине зафиксирован максимум больных COVID-19 за сутки с начала года Видео
08:05
Популярный жаропонижающий препарат может защитить от COVID-19 – ученые Видео
Реклама
08:04
Ткаченко назвал причину быстрого закрытия нового "медведчуковского" канала
07:45
Эксперт спрогнозировал, кто рискует попасть под новые санкции Украины Видео
07:41
Поздравления с Днем землеустроителя прикольные и искренние
07:31
Гороскоп на 12 марта для всех: личные сюрпризы и виражи судьбы Видео
07:20
Киберкопы задержали в Украине кураторов двух групп смерти в соцсетях Видео
07:14
Как распознать критический уровень холестерина Видео
06:54
Донбасс превратился в бронепоезд Кремля мнение
06:33
Стало известно об эффективности вакцины Novavax, которую заказала Украина Видео
06:30
В Крыму на совещании с Аксеновым выругались отборным матом Видео
06:05
Какая еда на завтрак мешает людям худеть
05:28
Великий пост 2021: главные ошибки в пост – чего нельзя делать Видео
05:01
В Польше выдвинули новые обвинения из-за стадиона Шухевича в Тернополе Видео
04:22
Юрист объяснила ситуацию с двойным гражданством в Украине Видео
03:50
Врач сделал заявление об отсутствии третьей волны СOVID-19 в Украине Видео
03:09
Про Черепашек-ниндзя выйдет новая игра в стиле любимого мультика Видео
02:14
Киев назвал главную ошибку Кремля по вопросу Донбасса Видео
01:09
СМИ назвали сроки введения санкций ЕС против России Видео
00:48
Как распознать мужчину, которому нужен только секс - ответ психологов
00:30
В МОЗ сделали заявление о вакцинации от COVID-19 всего населения Видео
00:23
Диетолог развенчала популярные мифы о протеиновых продуктах Видео
Реклама
00:04
Врач рассказала о невероятной пользе фиников для организма Видео
11 марта, четверг
23:53
Рома дома разгромила Шахтер в матче Лиги Европы Фото Видео
23:39
В Украину несется метель и 15-градусный мороз Видео
23:25
В США объяснили, как Вашингтон намерен остановить РФ на Донбассе Видео
22:58
Комаровский озвучил золотые правила для будущего папы
22:52
Эмили Ратаковски впервые стала мамой и показала новорожденного сына
22:37
Ляшко рассказал, кого ожидает вакцинация от COVID-19 на новом этапе Видео
22:29
В ГФС рассказали подробности обысков на АЗС, связанных с Медведчуком Видео
22:10
Ляшко заявил об опасности нового штамма коронавируса в Украине Видео
22:05
Признаки низкого уровня кислорода в крови: на что обратить внимание Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять