Можно ли запивать таблетки чем-то кроме воды - ответ специалистов

Прием таблеток часто сопровождается вопросом, можно ли их запивать соком, кофе, или только водой. Специальная служба рассказала, какие могут быть последствия.

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Чем правильно запивать таблетки и когда лучше это делать / Коллаж: Главред, фото: flickr

Прием лекарств - часто неприятный, но крайне необходимый процесс для улучшения самочувствия и выздоровления в целом. Однако, когда речь идет именно о таблетках, многие больные не знают, как правильно их употреблять и можно ли запивать таблетки чем-то кроме воды. В ГСУ по лекарственным средствам и контролю за наркотиками дали ответы на эти вопросы

Чем правильно запивать таблетки

Как сообщает ведомство, качество и количество жидкости, которой запивают лекарства очень важно для максимального эффекта лекарственных препаратов. Подавляющее большинство лекарств запивают чистой негазированной водой комнатной температуры. А вот чай, кофе, фруктовые соки снижают эффективность лекарств, так как и фруктовые газированные воды.

Бывают исключения, когда лекарство следует запивать молоком, щелочной водой - это всегда указывается в инструкции. А что касается приготовления горячего напитка от простуды, то содержимое пакетика надо растворить в 200 мл горячей кипяченой воды, но не кипятка.

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Можно ли пить таблетки на голодный желудок

Натощак принимать таблетки можно только в том случае, если это предусматривает инструкция. Тогда таблетку нужно употребить за 20-40 мин. до первого приема пищи. Если же в инструкции прописано, что лекарство нужно принимать во время, либо после еды, употреблять его на голодный желудок опасно - можно заработать гастрит или язву.

Как правильно запивать таблетки после или во время еды

В зависимости от инструкций каждого отдельного препарата, его можно принимать до, во время или после еды. В госслужбе советуют придерживаться следующих рекомендаций: "во время еды, или сразу после еды" пейте лекарства в конце трапезы или непосредственно после приема пищи, "после еды" - через 30-40 мин. после приема пищи.

Можно ли запивать водой таблетки, которые нужно рассасывать

На упаковке препаратов не зря указывают, каким образом их лучше употреблять. Поэтому, если вам нужно принять рассасывающуюся таблетку, постарайтесь ее не запивать водой или другими жидкостями. Иначе это может повлиять на эффективность препарата.

Можно ли одновременно принимать несколько лекарств

Если у больного есть потребность в приеме сразу нескольких препаратов, не рекомендуется употреблять одновременно более 3 лекарств. Это можно делать только в особых случаях и только по назначению врача. Все потому, что лекарства могут взаимодействовать между собой и усиливать, или наоборот, ослаблять эффективность друг друга.

Что такое Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками? Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками - центральный орган исполнительной власти Украины, образованный 10 сентября 2014 г. постановлением Кабинета Министров Украины № 442 путём слияния Государственной службы по контролю за наркотиками и Государственной службы по лекарственным средствам, пишет Википедия.

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