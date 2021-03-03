Мясо и консервы опасны для жизни: к какому состоянию может привести

Обработанное мясо постоянно связано с вредным воздействием на здоровье.
Рацион может иметь большое влияние на кровяное давление и риск гипертонии. К сожалению, многие продукты, которые мы считаем полезными, на самом деле являются полной противоположностью пользе.
Если вы боретесь с кровяным давлением, следует по возможности избегать мясных продуктов и консервов, сообщает Express.co.uk. Почему?
Обработанное мясо
Обработанное мясо или колбаса постоянно связано с вредным воздействием на здоровье.
Это факт, о котором заботящиеся о своем здоровье люди знали на протяжении десятилетий.
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По этой причине употребление большого количества обработанного мяса более распространено среди людей с нездоровым образом жизни.
Нет сомнений в том, что обработанное мясо содержит много вредных химических веществ, которых нет в свежем мясе.
Пищевые продукты, отнесенные к категории обработанного мяса, включают:
- Колбасы, хот-доги, салями.
- Ветчина, вяленый бекон.
- Солено-вяленое мясо, солонина.
- Копченое мясо.
- Вяленое мясо, вяленая говядина.
- Консервы мясные.
В исследовании, опубликованном в Science Direct, было дополнительно проанализировано потребление вяленого мяса и его влияние на гипертонию.
Было отмечено значительное возрастное взаимодействие между гипертонией и потреблением вяленого мяса, и возрастная группа от 17 до 40 лет была определена как восприимчивая группа, отмечается в исследовании.
Далее в нем говорится: "Потребление вяленого мяса было независимым фактором риска в модели многомерной регрессии, которая включала большое количество ковариант. Это первое эпидемиологическое свидетельство, которое связывает потребление консервированного мяса с гипертонией".
Консервировнная еда
Консервированные перевороты просто и легко приготовить, особенно если у вас мало времени или вы плохо себя чувствуете.
Однако консервированные супы содержат много натрия. Консервированные и расфасованные бульоны могут содержать аналогичные количества. Это означает, что они могут повысить кровяное давление.
Одна банка томатного супа может содержать около 1110 мг натрия, а банка куриного и овощного супа может содержать около 2140 мг.
Новое исследование показывает, что употребление еды из консервных банок, содержащих химический бисфенол А (BPA), может повысить кровяное давление.
Ранее BPA был связан с множеством состояний, включая проблемы с сердцем, проблемы с развитием у детей и высокое кровяное давление.
Это химическое вещество широко используется в различных продуктах - от пластиковых бутылок и пищевых контейнеров до зубных пломб и кассовых чеков. По словам исследователей, в банках BPA используется в качестве подкладки.