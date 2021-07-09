Начали терять зубы: о какой неизлечимой болезни это может говорить

Эти изменения вызывают снижение мыслительных навыков / Стоматология

Новое исследование показало, что люди, которые начинают терять зубы, более склонны к развитию деменции.

Исследователи из Нью-Йоркского университета обнаружили, что потеря зубов является фактором риска как для деменции, так и для когнитивных нарушений, и с каждым потерянным зубом риск возрастает.

И наоборот, хорошее здоровье полости рта, в том числе зубные протезы, может защитить от снижения когнитивных функций, по мнению команды, пишет The Daily Mail.

Хотя причина связи остается неясной, исследователи предполагают, что здесь может иметь место ряд факторов.

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Например, отсутствие зубов может привести к затруднению жевания, что может способствовать дефициту питательных веществ, а также может быть связь между заболеванием десен и снижением когнитивных функций.

Доктор Бей Ву, руководивший исследованием, сказал: "Учитывая ошеломляющее количество людей, у которых ежегодно диагностируется болезнь Альцгеймера и деменция, а также возможность улучшить здоровье полости рта на протяжении всей жизни, важно получить более глубокое понимание связи между плохим здоровьем. здоровье полости рта и снижение когнитивных функций".

Деменция - это синдром, связанный с постоянным ухудшением функционирования мозга, которым страдает примерно каждый 14 человек в возрасте старше 65 лет и каждый шестой человек старше 80 лет.

Синдром вызван повреждением клеток головного мозга, которое мешает клеткам общаться друг с другом.

Ассоциация Альцгеймера объяснила: "Эти изменения вызывают снижение мыслительных навыков, также известных как когнитивные способности, достаточно серьезное, чтобы нарушить повседневную жизнь и независимое функционирование. Они также влияют на поведение, чувства и отношения ".

В ходе исследования команда намеревалась понять, связано ли здоровье полости рта с деменцией.

Они провели метаанализ 14 исследований, в которых участвовали в общей сложности 34 074 взрослых и 4689 человек с пониженной когнитивной функцией.

Их анализ показал, что у взрослых с большей потерей зубов риск развития когнитивных нарушений в 1,48 раза выше, а риск диагностирования деменции - в 1,28 раза.

Однако взрослые, у которых отсутствовали зубы, имели больше шансов иметь когнитивные нарушения, если у них не было зубных протезов, по сравнению с теми, у кого они были.

Это говорит о том, что хорошее здоровье полости рта может помочь замедлить снижение когнитивных функций.

Углубившись в выводы, исследователи обнаружили, что каждый дополнительный отсутствующий зуб был связан с повышенным на 1,4% риском когнитивных нарушений и на 1,1% повышенным риском деменции.

Сян Ци, который работал над исследованием, сказал: "Эта зависимость "доза-реакция" между количеством отсутствующих зубов и риском снижения когнитивной функции существенно усиливает доказательства связи потери зубов с когнитивными нарушениями и предоставляет некоторые доказательства того, что потеря зубов может прогнозировать снижение когнитивных функций.

Хотя причина связи остается неясной, у исследователей есть ряд возможных теорий.

Отсутствие зубов может привести к проблемам с жеванием, что может способствовать дефициту питательных веществ или способствовать изменениям в мозге.

Между тем, предыдущие исследования указали на связь между заболеванием десен - основной причиной потери зубов - и снижением когнитивных функций.

Исследователи также отмечают, что потеря зубов может отражать пожизненные социально-экономические проблемы, которые также являются факторами риска снижения когнитивных функций.

Ву добавил: "Наши результаты подчеркивают важность поддержания хорошего здоровья полости рта и его роль в сохранении когнитивных функций".