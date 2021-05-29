Симптомы Альцгеймера: то как вы спите, может указывать на заболевание

Многие люди с деменцией больше спят на более поздних стадиях болезни. / Pixabay

Есть много причин, по которым поведение человека может измениться.

Деменция - это результат физических изменений в головном мозге, которые могут повлиять на память, настроение и поведение человека. Болезнь Альцгеймера - самая частая причина деменции.

От болезни Альцгеймера нет лекарства, но ранняя диагностика дает человеку возможность привести свои дела в порядок, в том числе решить, какое лечение он хотел бы получить, пишет Express.co.uk.

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Проблемы со сном часто встречаются у людей с деменцией.

Некоторые люди спят днем, а ночью бодрствуют и беспокоятся. Некоторые больше не могут отличить ночь от дня, в то время как другие просто не так активны, как раньше, и поэтому нуждаются в меньшем количестве сна.

Проблемы со сном или ночное возбуждение часто являются стадией слабоумия, которая со временем проходит. Многие люди с деменцией больше спят на более поздних стадиях болезни.

Благотворительная организация по борьбе с деменцией отмечает, что сон является более частым признаком деменции на поздних стадиях.

Но любой ущерб, нанесенный мозгу человека, со временем может привести к тому, что он станет слабее и слабее, а значит, и более усталым.

В результате человеку с деменцией может быть довольно утомительно выполнять относительно простые задачи, такие как общение, прием пищи или попытки понять, что происходит вокруг него.

Это может заставить человека больше спать в течение дня, поскольку его симптомы становятся более серьезными". Изменения в мозге связаны с болезнью Альцгеймера. Текущие данные свидетельствуют о том, что болезнь Альцгеймера вызывается аномальным накоплением белков в головном мозге и вокруг него.

Национальная служба здравоохранения добавила, что, известные как амилоид и тау-белки, также уменьшается количество химических мессенджеров (то есть нейротрансмиттеров) в мозге.

"Уровни одного нейромедиатора, ацетилхолина, особенно низки в мозгу людей с болезнью Альцгеймера", - заявили в NHS.

В настоящее время продолжаются исследования на предмет того, могут ли серьезные травмы головы привести к этому состоянию.

Было показано, что несколько факторов образа жизни и условий повышают риск болезни Альцгеймера, например:

Курение

Ожирение

Сахарный диабет

Высокое кровяное давление

Высокое содержание холестерина

Последние данные также предполагают, что другие факторы могут играть важную роль в развитии болезни Альцгеймера.Например, причиной могут быть потеря слуха, социальная изоляция и малоподвижный образ жизни.