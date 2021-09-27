Напиток долгожителей: ученые назвали доступный продукт, который укрепляет сердце

Польза молока призаболеваниях сердца / https://ua.depositphotos.com/

Ежедневное употребление молока может увеличить длительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Редингского университета.

В результате исследований, которые проводили британские ученые, на основании информации о состоянии здоровья более 2 миллионов жителей Великобритании и США, выяснилось, что употребление молока снижает риск развития ишемической болезни сердца на 14%. Кроме того, молоко также помогает понизить уровень холестерина. Об этом сообщает Express.

Специалисты отметили, что у людей, которые пьют молоко, чаще встречается высокий индекс массы тела. Однако связи с употреблением молока и риском развития диабета ученые не обнаружили.

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Профессор нутригенетики университета Рединга Вимал Карани подчеркивает, что в случаях, когда у людей наблюдался повышенный индекс массы тела при регулярном употреблении молока уровень хорошего и плохого холестерина у них был значительно ниже. Несмотря на то, что молоко содержит насыщенные жиры, в нем также содержатся 18 протеинов и аминокислот, которые нормализируют работу сердечной мышцы и укрепляют стенки сосудов.

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